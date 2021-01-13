Президент Украины Владимир Зеленский больше всего гордится именно тем, что в Украине активно продолжается "Большое строительство дорог". Однако в этой сфере уже был скандал, ведь якобы большую часть денег на дороги забрали из коронавирусного фонда, который сейчас так необходим. В Министерстве развития общин и территорий Украины объяснили, что не так с финансированием и когда построят все дороги

Министр Алексей Чернышов также сказал, как будут финансировать региональные стратегии. Об этом – читайте в интервью программы "Министры в галстуках и без" на 24 канале.

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О "Большом строительстве дорог"

Предлагаю начать разговор с важного вопроса, который был одним из самых обсуждаемых в 2020 году – это масштабный проект вашего министерства – "Большое строительство", которым так гордится президент. На него ушла немалая сумма – рекордные 120 миллиардов гривен. Расскажите, пожалуйста, на что пошли эти средства, все ли использовали и все ли запланированное воплотили за прошлый год?

На самом деле программа "Большое строительство" – первый инфраструктурный проект такого масштаба, который меняет жизнь украинцев не на бумаге. Кое-что уточню, из чего состоит "Большое строительство" в 2020 году. Возможно, мы также коснемся темы и 2021 года, ведь программа не будет сокращена, а наоборот увеличивается. И будет ее реализация продолжена и в последующие годы.

Вроде бы в финансовом плане выделено чуть меньше – не 120 миллиардов, а, кажется, 80.

Разберемся с аспектами, из которых состоит президентская программа. Прежде всего я хотел бы обратить внимание на социальные объекты:

школы;

детские сады;

стадионы.

Они были построены, реконструированы или капитально отремонтированы по 100 объектов в каждой категории. То есть, 100 школ, 100 садиков, 100 стадионов. Даже ОГА перевыполнили по категориям эти параметры, но по 100 объектов сделано в 2020 году, с чем я всех поздравляю.

Дальше – это местные дороги. То есть те, которые соединяют районные города, села, другие населенные пункты. Их протяженность также различна. Иногда это 2, 5, 7, 10 километров. Это то, что улучшает жизнь простых украинцев, которые живут и в провинции, и областях соответствующих.



Чернышев рассказал о "Большом строительстве дорог" / Фото kyiv.depo

То, о чем вы спрашиваете, касается общенациональных дорог, и на это пошла самая большая сумма, самые большие расходы и инвестиции. Мы с вами уже почувствовали, как изменились в положительном смысле дороги, которые были построены или реконструированы в 2020 году. Это тысячи километров. Уверен, что эта программа будет продолжена и в 2021 и в следующих годах.

Программа "большое строительство" – не 120 миллиардов. Та часть, о которой я говорю – где-то 5 миллиардов. Если мы не засчитываем национальные дороги, а так отдельно их обсудим, то это так. Дороги также входят. И стоит различать местные и национальные. Это разные вещи.

Автодороги – часть программы "Большое строительство", которую мы чувствуем на себе каждый день. Должны различать местные дороги и общенациональные. Тысячи километров дорог были построены или реконструированы в 2020 году. Также очень важным фактором и аспектом является то, что государство отошло от текущего ремонта и сосредоточилось на реконструкции или капитальном ремонте автодорог. Это делает работу качественной и более надежной ввиду сроков пользования и использования.

Еще раз хочу подчеркнуть, что большое внимание было посвящено именно местным дорогам. В каждой ОГА, области, регионе было сделано соответствующее количество километров дорог, которые сейчас соединяют украинские города, села. Делают жизнь и пользование этими дорогами для украинцев более комфортными.

По программе, если я не ошибаюсь, у вас была такая цель – построить 6,5 тысяч километров дорог. Удалось ли, или, возможно, была какая-то другая цифра?

Мы сейчас подводим последние итоги относительно длины построенных дорог. Речь шла о 4,5 тысячах километров. Это сделано в 2020 году. Еще раз надо отличать вопросы местных и общенациональных дорог. В целом, план был выполнен на 100%.

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О планах на 2021 год

Если говорить о 2021 годе, каковы ваши планы, как вы их будете воплощать? Фактически, какую конкретно вам сумму выделили, будет ли ее достаточно? Мы знаем, что госбюджет на 2021 год довольно скромный, постоянно на что-то не хватает денег.

Я согласен с вами на 100%. Конечно, денег всегда не хватает, несмотря на то, что планы у нас очень амбициозные. В 2021 году программа "Большое строительство" должна быть больше. Не коснулись части, которая касается реконструкции приемных отделений.

В 2020 году мы начали программу по строительству и реконструкции 210 приемных отделений опорных больниц, которые будут оборудованы по мировым стандартом и будут содержать необходимое профессиональное техническое оборудование, чтобы на стадии принятия пациента в больнице ему оказывали первичную профессиональную помощь.

Эта часть реализации программы "Большого строительства" была начата уже во второй половине 2020 года. Будет завершена в первом квартале 2021 года. Речь идет о 210 опорных больницах.

А относительно других объектов, как и в каком количестве вы планируете воплотить в этом году?

В конце января мы планируем презентовать наши планы на 2021 год. Сейчас очень активно работаем с областными государственными администрациями, верифицируем текущий перечень этих объектов. Они, конечно, будут включать объекты социально-экономического развития. Речь идет о школах, садиках, стадионах.

Также в 2021 году будем заботиться о направлении, которое мотивирует развитие туризма в регионы Украины.

Правительство сейчас фокусирует развитие регионов именно на проектах, которые будут создавать рабочие места и добавленную стоимость. Так называемые развивающие объекты - это также наш фокус. Государство должно мотивировать регионы создавать новые рабочие места, производства, добавленную стоимость, налоги и развитие инфраструктуры.

Именно в этом году мы планируем, что инвестиции в этот сегмент составят не менее 30% из объема государственного фонда регионального развития. Он является основным источником финансирования региональных проектов, поддерживает их развитие. Именно в 2021 году мы планируем его использовать максимально в поддержку регионов. Когда мы говорим о развитии объектов, говорится не только о "твердых", но и "мягких".

"Мягкие" проекты развивают профессионализм и образование наших граждан, будущих работников, чтобы они были конкурентоспособны на том рынке труда, который мы также планируем создать в 2021 году.

А насчет дорог?

Дороги, конечно, продолжаются. Инвестиции в дороги в 2021 году будут увеличиваться. Как пообещал президент, за следующие 4 года будут построены все новые дороги Украины.

О финансировании региональных стратегий

Говорите, что в этом году строительство будет масштабнее. Вы планируете дополнительные средства брать из инвестиций, или как? Насколько я помню, фонд регионального развития уменьшился в этом году, или нет?

Я рад, что мы не только обсуждаем проекты, но и источники финансирования.

Это важно.

Здесь нужно нам объяснить эту ситуацию. Существуют такие источники финансирования:

Государственный бюджет;

отдельные субвенции;

Государственный фонд регионального развития (ГФРР);

местное финансирование.

Сейчас много проектов мы реализуем за счет сотрудничества Государственного бюджета, фонда регионального развития и местного софинансирования, которое имеет все основания быть больше в 2021 году.

Что касается Государственного фонда регионального развития – в 2020 году нами была предложена реформа фонда, которая имеет цель – увеличение фонда постепенно до 3% и его фактическая зависимость от расходной части Государственного бюджета Украины.



Что предусматривает госбюджет-2021 / инфографика 24 канала

То есть до 2023 года мы будем иметь государственный фонд регионального развития в размере 3% от расходной части государственного бюджета. Это в 6 раз больше, чем мы имели в 2020 году. Мы постепенно будем идти к этой цифре – будем прибавлять каждый год по 1%. Таким образом мы обеспечим деньгами реализацию региональных стратегий развития, которые были разработаны.

Каждый регион Украины имеет свою отдельную стратегию, которые связаны между собой и имеют целью стратегические цели, которые мы будем поддерживать. Это очень важное изменение. Она касается именно разработки новой стратегии регионального развития на период 7 лет – до 2028 года. Это первый раз в жизни страны, когда план мероприятий этой стратегии будет обеспечен деньгами и будет финансироваться из Государственного фонда регионального развития.

Чем еще отличается Государственная стратегия регионального развития от предыдущих? Кроме регионов Украины, мы ввели дополнительный показатель – функциональные зоны. Не все территории могут таким образом отличаться, а потому требуют отдельного внимания.

Какие территории считают функциональными зонами:

территория горных Карпат;

побережье Черного и Азовского морей;

территория агломерации;

пограничные территории.

Все они должны быть отдельным образом развиты. Мы учитываем в рамках развития каждого региона также значение функциональной зоны. Также они отдельно финансируются.

Как отбираются проекты для финансирования? Прежде всего программа действует в каждом регионе Украины.

Проекты проходят тщательный отбор:

сначала – на уровне облгосадминистрации;

потом – на уровне министерства.

Там, в министерстве, мы утверждаем перечень проектов, которые будут реализованы в следующем году.

Дополнительные критерии, которые будут отличать программу в этом году – это инклюзия. Мы будем требовать, чтобы каждый проект требовал современным критериям инклюзивности. Для нас это очень важная тема. Не будет ни одного проекта, который не будет соответствовать критериям.

О деньгах на дороги из коронавирусного фонда

Несмотря на то, что ваша программа такая позитивная и дает результаты, есть моменты, которые критикуют. Прежде всего то, что часть денег на "Большое строительство" ушла именно из Фонда борьбы с коронавирусом. Можете ли объяснить, почему и как так произошло? На что пошли деньги?

В большом смысле то, что деньги из коронавирусного фонда – это миф и манипуляция. В реализованной части программы "100 садов, 100 школ, 100 стадионов" нет ни одной гривны из фонда, который должен противодействовать COVID-19. Это манипулятивные тезисы. Это на самом деле не имеет никакого значения. Задачи программы – улучшать инфраструктурные и социальные проекты, а также комфорт и жизнь украинцев.

Справка. Скандал вспыхнул в октябре 2020 года. Тогда стало известно, что в этом году доля денег из коронавирусного фонда пошла на дороги в рамках правительственного проекта "Большое строительство". За это президента и его команду неоднократно критиковали политические оппоненты. В Укравтодоре пояснили, что на самом деле фонд назывался "коронавирусным" по ошибке.

Я еще раз хочу подчеркнуть, что это первая в истории Украины программа, которая, фактически, действует в жизни, а не на бумаге. У нас было много таких программ, проектов в прошлом, но первый раз она сделана полностью. И по состоянию на 30 декабря 2020 года эти объекты построили или капитально отремонтировали.

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То есть, 30 миллиардов ушли на дороги, которые, фактически, также входят в "Большое строительство"?

Да, конечно, было перераспределение финансирования, которое связано со строительством дорог. Я считаю, что это вполне нормально, это распределение правительством и государством своего бюджета так, чтобы он влиял на развитие комфорта и жизни украинцев. Ни одна программа не пострадала благодаря этому шагу.

Еще критики любят говорить, что якобы средства разворовывали, тендер выигрывали конкретные фирмы. Можете опровергнуть эту информацию?

Это типичный вопрос и типичные вопросы, касающиеся строительства. Я считаю, что здесь нечего комментировать. С моей стороны были проведены соответствующие тендерные прозрачные процедуры. Нет тут вопросов для сомнений. Всегда в жизни, когда кто-то что-то делает или строит, возникают мысли о коррупционной составляющей.

Я считаю, что мы живем в совсем другом государстве, у нас работают механизмы, которые обеспечивают прозрачность строительства и возможность тендерных процедур. Уверен, такой вопрос уже лишний. Если же есть подтвержденные факты, то соответствующие правоохранительные органы займутся этим.

Вторая часть интервью с министром развития общин и территорий Алексеем Чернышевым появится на 24 канале уже вскоре.