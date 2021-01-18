Глава Укрзализныци заявил, что для внедрения в Украине скоростных поездов нужен инвестор. В то же время Владимир Жмак добавил, что уже существует большой амбициозный проект скоростного движения поездов до 300 – 350 километров в час.

Как отметил Жмак, Украина не сможет внедрить этот проект в одиночку. Об этом он сказал в эфире одного из украинских телеканалов, пишет 24 канал.

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Глава Укрзализныци объяснил, что скоростные поезда должны курсировать по следующим направлениям:

Киев – Львов – Киев;

Киев – Харьков – Киев;

Киев – Одесса – Киев.

Сейчас проект еще обсуждают, однако уже есть те, кто заинтересовался им.

Нам нужны инвестиции, сами мы этот проект не одолеем, поэтому нужен инвестор, который заинтересован в концессионном подходе,

– рассказал руководитель Укрзализныци.

Жмак считает, что концессия – это единственный инструмент, который позволит привлечь международного финансового игрока для реализации проекта скоростного движения поездов. Он добавил, что первым шагом должна стать концессия вокзалов.

Что такое концессия? Это передача природных богатств или предприятий, которые принадлежат государству, во временную эксплуатацию иностранным фирмам или частным лицам. Проще говоря, несколько украинских вокзалов планируют передать во временное владение инвесторам. Последние будут улучшать инфраструктуру и вливать в вокзалы деньги, поднимая их на более высокий уровень.

В Укрзализныце предполагают, что концессия железнодорожных вокзалов позволит превратить их в крупные торговые центры, и это уже не будут просто залы для ожидания поездов.

Для пассажиров и для Укрзализныци на вокзале нужна колея, зал ожидания и два офиса для продажи билетов. Все остальное будет торговым центром. Мы хотим сделать вокзалы по европейскому образцу, когда до 60% посетителей вокзалов не являются пассажирами, а приходят туда, как в торговый центр,

– резюмировал Владимир Жмак.

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