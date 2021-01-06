Рождество в Украине - это особая пора. За одним столом собирается вся семья. Украинцы колядуют, прославляя рождение Сына Божьего.

Большинство жителей Украины придерживаются старых традиций и празднуют Рождество 7 января. В то же время есть и те, кто отмечает праздник 25 декабря, а также те, кто празднует Рождество дважды. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

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Когда украинцы празднуют Рождество

77% опрошенных отметили, что празднуют Рождество 7 января.

15% сказали, что отмечают этот праздник дважды – по юлианскому календарю 7 января и по григорианскому 25 декабря.

Лишь 3% украинцев отмечают Рождество 25 декабря.

В то же время 5% вообще не празднуют Рождество.

Тех, кто празднует Рождество в две даты, или же по новому стилю, больше насчитывают в западных регионах и в Киеве.

Какой зимний праздник украинцы любят больше всего

Для 56% респондентов любимым праздником является Рождество.

28% сказали, что это – Новый год.

6% – День Святого Николая.

3% – Старый Новый Год.

Святой Николай или Дед Мороз

Две трети опрошенных отметили, что верят в Святого Николая, зато 35% – не верят. В Деда Мороза верят меньше – 31%, не верят – 65%.

Интересно, что за последний год возросло количество тех, кто верит в Святого Николая. Зато количество тех, кто верит в Деда Мороза не изменилась.

Предпочтения относительно новогоднего персонажа и любимого праздника имеют четкие региональные зависимости:

Святого Николая и Рождество ценят преимущественно на западе страны;

зато Дед Мороз и Новый Год – самый любимый праздник и персонаж жителей Юга и Востока.

В то же время в юго-восточных областях количество тех, кто верит в Деда Мороза меньше тех, кто верит в Святого Николая, а Рождество является самым любимым праздником наряду с Новым годом.

Обратите внимание! Опрос проводился 2-4 января 2021 года в режиме телефонного опроса с использованием компьютера. Респонденты в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. В общем опросили 2 500 человек. Погрешность составляет не более 2%.