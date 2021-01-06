25 декабря или 7 января: когда украинцы празднуют Рождество – опрос
Рождество в Украине - это особая пора. За одним столом собирается вся семья. Украинцы колядуют, прославляя рождение Сына Божьего.
Большинство жителей Украины придерживаются старых традиций и празднуют Рождество 7 января. В то же время есть и те, кто отмечает праздник 25 декабря, а также те, кто празднует Рождество дважды. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".
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Когда украинцы празднуют Рождество
- 77% опрошенных отметили, что празднуют Рождество 7 января.
- 15% сказали, что отмечают этот праздник дважды – по юлианскому календарю 7 января и по григорианскому 25 декабря.
- Лишь 3% украинцев отмечают Рождество 25 декабря.
- В то же время 5% вообще не празднуют Рождество.
- Тех, кто празднует Рождество в две даты, или же по новому стилю, больше насчитывают в западных регионах и в Киеве.
Какой зимний праздник украинцы любят больше всего
- Для 56% респондентов любимым праздником является Рождество.
- 28% сказали, что это – Новый год.
- 6% – День Святого Николая.
- 3% – Старый Новый Год.
Святой Николай или Дед Мороз
Две трети опрошенных отметили, что верят в Святого Николая, зато 35% – не верят. В Деда Мороза верят меньше – 31%, не верят – 65%.
Интересно, что за последний год возросло количество тех, кто верит в Святого Николая. Зато количество тех, кто верит в Деда Мороза не изменилась.
Предпочтения относительно новогоднего персонажа и любимого праздника имеют четкие региональные зависимости:
- Святого Николая и Рождество ценят преимущественно на западе страны;
- зато Дед Мороз и Новый Год – самый любимый праздник и персонаж жителей Юга и Востока.
В то же время в юго-восточных областях количество тех, кто верит в Деда Мороза меньше тех, кто верит в Святого Николая, а Рождество является самым любимым праздником наряду с Новым годом.
Какая разница между Святым Николаем и Дедом Морозом?Святитель Николай, которого почитают украинцы, – реальный исторический персонаж. Зато Деда Мороза придумали коммунисты во второй половине 30-х годов до Нового года. Николай Чудотворец носит ризу и митру, а Дед Мороз одевается в синюю или красную шубу.
Святой Николай приносит подарки под подушку или кладет в сапожки, Красный Дед – под елку. Святого сопровождают два ангела, которые рассказывают о добрых делах детей, и два чертика, что нашептывают о неблаговидных поступках. Зато Дедушка Мороз ходит с внучкой Снегурочкой.
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