Уже с 1 марта правительство планирует начать индексацию пенсий для украинцев. Однако пока неизвестно, на сколько процентов ее повысят.

Министр социальной политики Марина Лазебная сказала, что сейчас они думают над вариантами индексации. Об этом она сообщила в интервью "Радио Свобода".

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"Но мы точно начнем ее (индексацию – 24 канал) 1 марта. И будем настаивать на том, чтобы она состоялась", – заявила Лазебная.

В январе будет утвержден бюджет пенсионного фонда. Мы определим все параметры и критерии, и подготовим постановление об индексации пенсий в 2021 году,

– отметила министр.

Она пояснила, что в декабре не было индексаций пенсий, те несколько гривен, которые добавили к выплатам, это перерасчет в связи с ростом прожиточного минимума.

"Дважды в год предусмотрено, что пересматривается прожиточный минимум. Конечно, есть такой стандарт, как прожиточный минимум для пенсионеров, для лиц, утративших трудоспособность. Вот первое повышение в году 1 июля, а следующее – 1 декабря. Это тоже минимальная пенсия. В законе написано, что минимальная пенсия должна быть не ниже этого прожиточного минимума", – пояснила Лазебная.

Индексация пенсий для всех категорий пенсионеров

Министр заявила, что в правительстве уже есть законопроект, который должен восстановить индексацию пенсий для всех без исключения пенсионеров.

"Если мы примем этот законопроект о восстановлении индексаций пенсий в 2021 году, в 2022 году начнется индексация пенсий для всех пенсионеров. Это будет правильно, справедливо и это то, чего ждут люди", – заявила она.