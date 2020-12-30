Следующий раунд переговоров с миссией Международного валютного фонда Украина начнет в январе 2021 года. В Минфине отмечают, что будут обсуждать будущую программу и шаги, которые должна сделать украинская сторона.

Переговоры с Фондом возобновят: когда

Перспективы возобновления переговоров с МВФ в интервью ТСН описал Сергей Марченко, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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В начале января снова начнем работу с миссией. Обсуждается модальность будущей программы, шаги, которые должны сделать, структурные маяки, период 2022–2023 годов,

– отметил Марченко.

По его словам, срок действия программы рассчитан до конца 2021 года. После этого станет понятно, какая именно поддержка от международных партнеров нужна Украине в будущем.

Полученные и запланированные транши

Марченко напомнил, что первый транш в размере 2,1 миллиарда долларов от МВФ Украина получила еще в июне 2020 года. Кроме того, еще должны были поступить 2 транша по 700 миллионов долларов до окончания года. Однако их перенесли на 2021 год.

"Поэтому изначально речь идет о 700 миллионах долларов, которые сможем получить после пересмотра программы, ее согласования на уровне миссии и менеджмента МВФ", – пояснил министр.

Он также добавил, что кредитные деньги МВФ Украине нужны. Однако не менее важным является доверие к Украине как партнеру. Поэтому важно быть в этой программе, выполнять взятые на себя обязательства и сохранить доверительные отношения.

Какие требования МВФ уже выполнила Украина и что еще нужно

Выполнила те, которые касались правительственных мер . В частности, это рыночное тарифообразование, урегулирование проблемных кредитов государственных банков трансформация налоговой и таможенной службы.

. В частности, это рыночное тарифообразование, урегулирование проблемных кредитов государственных банков трансформация налоговой и таможенной службы. Есть и меры по антикоррупции, реформа судебной системы, которые остаются актуальными, однако не зависят только от Минфина. МВФ подчеркивает их реализацию.

Справка. 21 декабря в формате онлайн-связи в Украине начала работу миссия Международного валютного фонда. Однако уже 23 декабря она ушла на рождественские каникулы.