На конец 2020 года в Украине объем международных перевозок составил 28% от показателей 2019 года. Впрочем уже в 2023 году наша страна может полностью восстановить тот объем, который был до периода пандемии.

Источник: министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью РБК-Украина

Глава Мининфраструктуры также отметил, что согласно прогнозам, в 2022 году показатель международных авиаперевозок вырастет примерно на три четверти.

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Ожидания и прогнозы относительно возобновления международных авиаперевозок меняются, – Криклий

Владислав Криклий отметил, что ожидания и прогнозы постоянно меняются. Еще раньше Международная ассоциация воздушного транспорта IATA сообщала, что объем перевозок полностью восстановится к 2023 году. Между тем сейчас они это прогнозируют на 2024.

На конец года мы вышли на меньше трети объема перевозки пассажиров от показателей 2019 года. Объемы международных перевозок, конечно, больше упали, внутренние перевозки – меньше,

– отметил министр инфраструктуры.

По его словам, Украина планирует выйти на половину объемов авиаперевозок от 2019 года, если все будет двигаться по прогнозируемой плоскости:

если успешно пойдет программа по вакцинации, и страны будут открываться;

если не будут возникать очередные штаммы коронавируса или новые всемирные волны эпидемии.

Владислав Криклий также напомнил, что 2019 год был самым успешным для авиации, в частности, было перевезено больше всего пассажиров.