Украинские ВМС уже ожидают американские "Айленды"
Военно-морские силы ВСУ ожидают, что американские патрульные катера класса "Айленд" прибудут в Украину уже в первой половине 2021 года. До конца года военные ожидают иметь на вооружении дивизион из 5 таких катеров.
До конца 2021 года патрульные катера получат все способности. Об этом командующий ВМС Алексей Неижпапа рассказал в интервью "Радио Свобода".
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В настоящее время катера проходят в США соответствующее техническое обслуживание и довооружение, в январе наши украинские экипажи отправляются в Балтимор, где будут проводить доподготовку на борту,
– рассказал командующий Военно-морских сил.
Но на этом сотрудничество ВМС с Соединенными Штатами не заканчивается. У Украины уже есть подписанный контракт на строительство для своих нужд американских катеров Mark VI.
"Надеемся, за два ближайших года первая партия дойдет до ВМС Украины. Мы уже полностью определились с системами вооружения, которые будут устанавливаться как на Mark VI, так и на "Айлендах", – отметил Алексей Неижпапа.
Кроме того, он вспомнил договоренности с Великобританией о строительстве для Украины 8 ракетных катеров. Сроки и другие детали выполнения договоренностей должны быть известны в январе 2021 года.
Коротко об "Айлендах":
- Это быстроходные патрульные корабли, которыми пользуется береговая охрана США. Они предназначены для патрулирования и поисково-спасательных операций.
- Катер способен разгонять скорость до 29,5 узлов и преодолевать расстояние до 5 тысяч 360 километров. "Айленды" оснащены автономной артиллерийской установкой и двумя пулеметами.
- К слову, это уже будут не первые такие катера в Украине. С 2018 года у ВМС Украины уже есть на вооружении два "Айленда".
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