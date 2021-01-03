Военно-морские силы ВСУ ожидают, что американские патрульные катера класса "Айленд" прибудут в Украину уже в первой половине 2021 года. До конца года военные ожидают иметь на вооружении дивизион из 5 таких катеров.

До конца 2021 года патрульные катера получат все способности. Об этом командующий ВМС Алексей Неижпапа рассказал в интервью "Радио Свобода".

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В настоящее время катера проходят в США соответствующее техническое обслуживание и довооружение, в январе наши украинские экипажи отправляются в Балтимор, где будут проводить доподготовку на борту,

– рассказал командующий Военно-морских сил.

Но на этом сотрудничество ВМС с Соединенными Штатами не заканчивается. У Украины уже есть подписанный контракт на строительство для своих нужд американских катеров Mark VI.

"Надеемся, за два ближайших года первая партия дойдет до ВМС Украины. Мы уже полностью определились с системами вооружения, которые будут устанавливаться как на Mark VI, так и на "Айлендах", – отметил Алексей Неижпапа.

Кроме того, он вспомнил договоренности с Великобританией о строительстве для Украины 8 ракетных катеров. Сроки и другие детали выполнения договоренностей должны быть известны в январе 2021 года.

Коротко об "Айлендах":