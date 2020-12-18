Тело умершего Геннадия Кернеса доставят из Германии в Харьков вечером 21 декабря. Церемония прощания и похороны мэра состоятся через 2 дня – 23 декабря.

Все расходы на транспортировку тела умершего покрыли родные Кернеса. Об этом сообщил исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов, пишет Интерфакс-Украина.

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Именно поэтому я не буду комментировать информацию о стоимости лечения Кернеса в "Шарите",

– подчеркнул Терехов.

Он добавил, что пока неизвестно, что именно написано в заключении о смерти мэра.

Обратите внимание! В 7 часов утра в Благовещенском соборе состоится церемония отпевания Кернеса. Прощание с умершим мэром пройдет в фойе Оперного театра Харькова 23 декабря с 09:00 до 13:00. После этого его похоронят на Почетной аллее кладбища №2 на улице Пушкинской.

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