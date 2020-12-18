Доставят самолетом: когда тело Кернеса привезут в Украину
Тело умершего Геннадия Кернеса доставят из Германии в Харьков вечером 21 декабря. Церемония прощания и похороны мэра состоятся через 2 дня – 23 декабря.
Все расходы на транспортировку тела умершего покрыли родные Кернеса. Об этом сообщил исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов, пишет Интерфакс-Украина.
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Именно поэтому я не буду комментировать информацию о стоимости лечения Кернеса в "Шарите",
– подчеркнул Терехов.
Он добавил, что пока неизвестно, что именно написано в заключении о смерти мэра.
Главное о смерти Кернеса
- Мэр Харькова не появлялся на публике с конца августа 2020 года.
- В сентябре у него диагностировали коронавирус и двустороннее воспаление легких.
- 11 декабря стало известно, что состояние здоровья Кернеса значительно ухудшилось – у него отказали 2 почки.
- Ночью 17 декабря политик умер в берлинской клинике "Шарите".
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