Международный арбитраж в Стокгольме может вынести решение по делу "Укрнафты" в начале 2021 года. Оно касается процесса, который инициировали миноритарные акционеры, связанные с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.

Новый, 2021 год обещает быть "интересным и опасным". Об этом в фейсбуке заявил министр юстиции Денис Малюська.

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Чего только стоит потенциальное решение Стокгольмского арбитража по иску кипрских оффшорок – владельцев примерно 40% акций "Укрнафты" – против Украины о взыскании 6 миллиардов долларов,

– отметил Малюська.

Эти оффшорные компании принадлежат Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову и Захару Палице.

Министр также отметил, что это сложное дело покрывает многие аспекты взаимоотношений государства и "Укрнафты", начиная с 2015 года.

А результат, надеется Малюська, можно будет увидеть уже в феврале 2021 года.

Справка. Иск против государства Украина в Стокгольмский арбитраж подали 3 кипрские компании, которые подтвердили связь с бизнесменами Коломойским и Боголюбовым. Они обвиняют Украину в убытках путем отбора газа, добываемого "Укрнафтой" с оплатой по заниженной цене.