Мэр Харькова Геннадий Кернес умер 17 декабря. Политика похоронят на следующей неделе. Приблизительные даты похорон – 21 или 23 декабря.

Где будут хоронить Кернеса

Кернеса похоронят в Харькове. Об этом рассказал секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов в эфире 24 канала.

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Терехов сообщил, что пока решается вопрос относительно организации похорон и церемонии прощания с мэром Харькова.

Сейчас мы разговариваем с немецкими компетентными органами, которые должны дать разрешение на вывоз. Ориентумося на то, что похороны состоятся в Харькове с 21 по 23 декабря. В зависимости от того, когда дадут разрешение на перелет,

– отметил он.

Также он добавил, что церемонию проведут так, чтобы все желающие смогли проститься с мэром.

Игорь Терехов рассказал, когда могут произойти похороны мэра Харькова:

Смерть Кернеса: что известно

Кернес умер 17 декабря в берлинской клинике "Шарите".

Туда был госпитализирован в сентябре после осложнений коронавируса.

В октябре состояние мэра Харькова улучшилось, однако уже в декабре у него отказали обе почки.

Обратите внимание! На местных выборах в 2020 году Кернеса в третий раз переизбрали городским головой. Однако к исполнению обязанностей чиновник не успел приступить в этой каденции.

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