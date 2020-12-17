Когда состоятся похороны Кернеса: вероятная дата
Мэр Харькова Геннадий Кернес умер 17 декабря. Политика похоронят на следующей неделе. Приблизительные даты похорон – 21 или 23 декабря.
Где будут хоронить Кернеса
Кернеса похоронят в Харькове. Об этом рассказал секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов в эфире 24 канала.
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Терехов сообщил, что пока решается вопрос относительно организации похорон и церемонии прощания с мэром Харькова.
Сейчас мы разговариваем с немецкими компетентными органами, которые должны дать разрешение на вывоз. Ориентумося на то, что похороны состоятся в Харькове с 21 по 23 декабря. В зависимости от того, когда дадут разрешение на перелет,
– отметил он.
Также он добавил, что церемонию проведут так, чтобы все желающие смогли проститься с мэром.
Игорь Терехов рассказал, когда могут произойти похороны мэра Харькова:
Смерть Кернеса: что известно
- Кернес умер 17 декабря в берлинской клинике "Шарите".
- Туда был госпитализирован в сентябре после осложнений коронавируса.
- В октябре состояние мэра Харькова улучшилось, однако уже в декабре у него отказали обе почки.
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