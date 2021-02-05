Когда состоится прощание с погибшем в Запорожье врачом: дата
Во время пожара в запорожской больнице погибли 4 человека. Одной из жертв стала 26-летняя врач-анестезиолог Ольга Глива.
Источник:фейсбук Екатерины Ейхман
О дате и месте прощания с Ольгой сообщила ее подруга Екатерина.
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Прощание с погибшем врачом
►Церемония прощания с Ольгой состоится в 9 часов утра 6 февраля в Театре юного зрителя в Запорожье.
►Похоронят женщину в ее родном Кропивницком. Похороны запланированы на 14:00 7 февраля
Что известно об Ольге Гливе
В 2020 году девушка окончила интернатуру в Запорожском медицинском университете. Диплом Ольге выдали с отличием. Друзья девушки рассказали, что она очень любила свою работу. Иногда после того, как отработала 24-часовую смену могла остаться в больнице еще на 7 – 8 часов. Кроме того, врач успевала писать стихи и фотографировать.
В день пожара Ольга была на дежурстве. Когда возникло возгорание она пыталась спасти пациента.
Главное о пожаре в запорожской больнице
- Пожар вспыхнул в реанимационном отделении инфекционной больницы. Спасатели локализовали огонь за 20 минут.
- В результате трагедии 4 человека погибли, а 2 – пострадали.
- Местные власти пообещали выплатить семьям погибших компенсацию – 50 тысяч гривен.
- Предварительная причина пожара – взрыв аппарата искусственной вентиляции легких.
- Из-за трагедии в Запорожье министр здравоохранения Максим Степанов анонсировал проверку во всех больницах Украины.
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