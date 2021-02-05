О дате и месте прощания с Ольгой сообщила ее подруга Екатерина.

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►Церемония прощания с Ольгой состоится в 9 часов утра 6 февраля в Театре юного зрителя в Запорожье.

►Похоронят женщину в ее родном Кропивницком. Похороны запланированы на 14:00 7 февраля

Что известно об Ольге Гливе

В 2020 году девушка окончила интернатуру в Запорожском медицинском университете. Диплом Ольге выдали с отличием. Друзья девушки рассказали, что она очень любила свою работу. Иногда после того, как отработала 24-часовую смену могла остаться в больнице еще на 7 – 8 часов. Кроме того, врач успевала писать стихи и фотографировать.

В день пожара Ольга была на дежурстве. Когда возникло возгорание она пыталась спасти пациента.