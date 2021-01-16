Законопроект о малых облгазах Верховная Рада может рассмотреть в конце января. Его примут по соответствующей процедуре во время пленарной недели.

Такую информацию заявила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук. Об этом сообщили на сайте "Интерфакс-Украина".

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Детали законопроекта

Законопроект может дать возможность вводить временные администрации в облгазы. А также – закрепить, что работать на рынке смогут только те компании, у которых по меньшей мере 100 тысяч абонентов.

Электроотопление в Украине

По словам нардепа, в Украине примерно 400 тысяч домохозяйств перешли на электрокотлы.

Этот отопительный сезон, начиная с января, те домохозяйства, в которых официально зарегистрировано электроотопление, получат монетизированную субсидию в виде тысячи гривен,

– отметила Кравчук.

Она добавила, что это примерно та разница, насколько больше они должны платить.

Отметим! Министерство энергетики создало проект, который предусматривает снижение цены на газ для населения. Согласно документу, стоимость голубого топлива с 1 февраля 2021 года не должна превышать 6,99 гривны. Больше читайте здесь.

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