Законопроект о малых облгазах: когда его рассмотрят и что он означает
Законопроект о малых облгазах Верховная Рада может рассмотреть в конце января. Его примут по соответствующей процедуре во время пленарной недели.
Такую информацию заявила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук. Об этом сообщили на сайте "Интерфакс-Украина".
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Детали законопроекта
Законопроект может дать возможность вводить временные администрации в облгазы. А также – закрепить, что работать на рынке смогут только те компании, у которых по меньшей мере 100 тысяч абонентов.
Электроотопление в Украине
По словам нардепа, в Украине примерно 400 тысяч домохозяйств перешли на электрокотлы.
Этот отопительный сезон, начиная с января, те домохозяйства, в которых официально зарегистрировано электроотопление, получат монетизированную субсидию в виде тысячи гривен,
– отметила Кравчук.
Она добавила, что это примерно та разница, насколько больше они должны платить.
Урегулирование тарифов в Украине: коротко
- Финальное совещание по урегулированию тарифов состоялось 14 января.
- Во время него согласовали, что фиксированная цена на газ во время отопительного сезона составит 6,99 гривны.
- По распределению газа НКРЕКП в начале следующей недели намерена принять постановление. Согласно нему, этот тариф не сможет превышать 1,79 гривны за кубометр.
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