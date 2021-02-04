За предыдущие два раза парламенту не удалось собрать голосов для назначения Юрия Витренко вице-премьером-министром энергетики. Однако жать кнопки "за", скорее всего, придется в третий раз – не раньше 16 февраля.

Источник: Интерфакс-Украина

О планах парламента по Витренко рассказала нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук.

К теме Меня пригласили помочь, – Витренко отреагировал на провал голосования за свое назначение

Представительница президентской политсилы заверила, что 5 февраля этого вопроса в повестке дня точно не будет.

Есть определенная процедура, и первым в этой цепочке – не правительство, а фракция "Слуга народа", которая готовит представление: мы должны собрать подписи, как делали это в прошлый раз. Поэтому если говорить о юридической процедуре, о какой-то ее возможности, то это уже только следующая пленарная неделя, которая стартует с 16 февраля,

- сказала Кравчук.

Нардеп уверяет, что, несмотря на провальные голосования, у фракции есть запас голосов – среди делегатов в ПАСЕ, которые отсутствовали предыдущий раз.

Обратите внимание! Ранее о том, что за Витренко в парламенте будут голосовать в третий раз, сообщили председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко и спикер Дмитрий Разумков.

Предыдущие неудачные голосования за Витренко: