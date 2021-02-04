Эпопея с Витренко в Раде: когда нардепы в третий раз рассмотрят его кандидатуру на вице-премьера
За предыдущие два раза парламенту не удалось собрать голосов для назначения Юрия Витренко вице-премьером-министром энергетики. Однако жать кнопки "за", скорее всего, придется в третий раз – не раньше 16 февраля.
Источник: Интерфакс-Украина
О планах парламента по Витренко рассказала нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук.
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Представительница президентской политсилы заверила, что 5 февраля этого вопроса в повестке дня точно не будет.
Есть определенная процедура, и первым в этой цепочке – не правительство, а фракция "Слуга народа", которая готовит представление: мы должны собрать подписи, как делали это в прошлый раз. Поэтому если говорить о юридической процедуре, о какой-то ее возможности, то это уже только следующая пленарная неделя, которая стартует с 16 февраля,
- сказала Кравчук.
Нардеп уверяет, что, несмотря на провальные голосования, у фракции есть запас голосов – среди делегатов в ПАСЕ, которые отсутствовали предыдущий раз.
Предыдущие неудачные голосования за Витренко:
- 17 декабря за кандидатуру Витренко проголосовали лишь 186 нардепов.
- 28 января исполняющему обязанности министра энергетики удалось собрать больше голосов – 204, однако этого оказалось недостаточно.
- Сам Витренко ранее говорил, что при повторном провальном голосовании уйдет из Минэнергетики и вернется в инвестиционный бизнес.
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