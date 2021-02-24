В этом году теплая весна не будет спешить в Украину. Начало марта будет холодным, а хорошую погоду прогнозируют аж после Пасхи.

К 8–10 марта Украину накроют легкие морозы. Об этом рассказал синоптик Леонид Горбань.

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В то же время сильных морозов весной ждать не стоит. Хотя в целом часть весны будет сопровождаться затяжными холодами.

Максимальная температура в марте будет достигать +5...+8 градусов.

Тепло прогнозируют после Пасхи

Апрель начнется с прохладной погоды, особенно это будет ощущаться в течение первой недели, а последняя неделя месяца должна быть очень холодной.

Правда, после Пасхи, которая в этом году приходится на 2 мая, обещают настоящее тепло. В мае погода будет очень солнечной.

Что говорят в Укргидрометцентре

Синоптики предполагают, что февраль покинет Украину "на хорошей ноте". Уже 1 марта по всей Украине будет светить солнце, а температура воздуха днем составит около +3...+5 градусов. Правда, ночью возможны морозы до -1...-3 градуса.