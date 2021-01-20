Уже минимум весной газоснабжающие компании Украины смогут представить годовые тарифы на газ. Цена будет фиксированной.

Представление годовых тарифов на газ от газоснабжающих компаний: что известно

Как проходит заседание Кабмина 20 января рассказал глава правительства Денис Шмыгаль, сейчас идет активная работа по развитию справедливых правил и механизмов на рынке газа. Об этом сообщает 24 канал.

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По словам премьера. Речь идет прежде всего о том, что все газоснабжающие компании уже этой весной или летом должны представить людям свои годовые продукты.

Соответственно, поручил Минэнерго, Минэкономики, Минсоцполитики вместе с НКРЕКП и АМКУ до конца месяца подготовить долгосрочные инструменты для сбалансирования рынка природного газа,

– добавил Шмыгаль.

Что этому предшествовало

С 1 января в Украине выросла цена для населения как на газ, так и на электроэнергию . Поэтому во многих городах проходили тарифные протесты. Что происходило в последний раз – читайте по этой ссылке.

. Поэтому во многих городах проходили тарифные протесты. Что происходило в последний раз – читайте по этой ссылке. 13 января премьер-министр Денис Шмыгаль поручил подготовить проект решения о предельном уровне цены на природный газ для населения на период карантина – 6,99 гривны за кубический метр . Такая цена соответствует минимальной цене на Украинской бирже в январе 2021 года.

. Такая цена соответствует минимальной цене на Украинской бирже в январе 2021 года. "Нафтогаз" в тот же день вечером сообщил, что его газоснабжающая компания (ХПК) готова поставлять газ на таких условиях . Для клиентов ХПК, которые ранее оформили тарифный план "годовой", стоимость газа не изменится и составит 4,73 гривны, 5,24 гривны и 6,45 гривны за кубический метр в соответствии с условиями договоров.

. Для клиентов ХПК, которые ранее оформили тарифный план "годовой", стоимость газа не изменится и составит 4,73 гривны, 5,24 гривны и 6,45 гривны за кубический метр в соответствии с условиями договоров. 18 января правительство приняло решение ввести государственное регулирование цены на газ . Говорится о фиксации той самой цены в 6,99 гривны.

. Говорится о фиксации той самой цены в 6,99 гривны. Премьер Денис Шмыгаль отметил, что теперь цена на газ в среднем снизится на 30%, а для некоторых семей – на 40%.

Также в правительстве планируют установить предельный тариф на распределение газа . Он не будет превышать 1,79 гривны за кубометр. Вскоре Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, должна принять соответствующее решение.

. Он не будет превышать 1,79 гривны за кубометр. Вскоре Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, должна принять соответствующее решение. 19 января НКРЭКУ одобрила снижение тарифов на распределение газа для 14 облгазов. Цены упали на 5 – 30% и отныне составят 1,66 – 1,79 гривны без НДС.

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Какой будет цена на газ во время карантина / Инфографика 24 канала