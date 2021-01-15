Не стоит ждать потепления в Украине в ближайшее время. В январе морозы будут только усиливаться. Однако в феврале все-таки станет немного теплее.

Что говорит синоптик

Морозы накрыли Украину с 13 января, однако в дальнейшем они будут только усиливаться. Об этом рассказал синоптик Леонид Горбань, сообщает 24 канал.

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Холоднее всего будет 20 и 26 января. В эти дни дневная температура составит около -15 градусов, днем кое-где будет достигать даже -24. На протяжении 21 – 23 января морозы будут несколько меньшими – до -10 градусов. К слову, теплее всего в январе стоит одеваться жителям Востока и Севера.

Начало февраля также встретит украинцев морозами, но они постепенно будут уменьшаться. Правда, в первых числах последнего месяца зимы температура воздуха будет достигать -15 градусов.

Будет ли идти снег

Во второй половине января прогнозируют немало осадков. В частности, 16 и 20 января будет идти снег. Кстати, накануне пика морозов, 24 января, также прогнозируют снегопад. В частности, снежный покров составит 3 – 5 миллиметров.

Немного снега выпадет и в конце января и в феврале. Кстати, 6 февраля обещают 6 – 8 миллиметров снежного покрова.

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Когда потеплеет в Украине

Морозы не будут отпускать Украину до 9 – 10 февраля. Однако в середине месяца придет долгожданное потепление. Температура воздуха будет колебаться в пределах +1...+3 градуса. Будут дожди и мокрый снег.

Правда, в конце февраля морозы вернутся, но значительно меньше, чем в январе. Столбики термометров опустятся до -2...-3 градусов.