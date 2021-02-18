Когда покажут доказательства финансирования медведчуковских каналов из ОРДЛО: ответ Подоляка
Доказательства о причастности оккупированных территорий или России к финансированию каналов ZIK, NewsOne и "112 Украина" будут в "юридическом пакете". Их получат собственники и акционеры.
Источник:"РБК-Украина"
Санкционные законы четко объясняют мотивацию закрытия этих каналов. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
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Что рассказал Подоляк
По словам советника, есть публичная часть, которая имеет отношение к санкционным законам, которые приняли в 2018 году. Подоляк добавил, что, накладывая санкции, руководствовались этим механизмом.
Однако, как отметил политик, в "юридическом пакете" будут непосредственные доказательства, что медведчуковские каналы финансировались из источников, которые имеют отношение к оккупированным территориям или к стране-агрессору.
Владельцы, акционеры телеканалов, получат их в качестве юридических документов, чтобы идти дальше в соответствующие инстанции,
– подчеркнул Подоляк.
Блокировка медведчуковских телеканалов: что известно
- Совет национальной безопасности и обороны 2 февраля применил санкции против нардепа от ОПЗЖ и соратника Виктора Медведчука Тараса Козака. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.
- Поэтому телеканалы, которые связывают с Медведчуком, ZIK, NewsOne и "112 Украина" прекратили свое вещание.
- В СМИ отмечали, что деньги на деятельность телеканалов поступали с оккупированного Донбасса. Вероятно, их финансировал "Торговый дом "Донские угли".
- Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов отмечал, что блокирование каналов – это последовательный шаг борьбы с российской гибридной агрессией.
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