Доказательства о причастности оккупированных территорий или России к финансированию каналов ZIK, NewsOne и "112 Украина" будут в "юридическом пакете". Их получат собственники и акционеры.

Санкционные законы четко объясняют мотивацию закрытия этих каналов. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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Что рассказал Подоляк

По словам советника, есть публичная часть, которая имеет отношение к санкционным законам, которые приняли в 2018 году. Подоляк добавил, что, накладывая санкции, руководствовались этим механизмом.

Однако, как отметил политик, в "юридическом пакете" будут непосредственные доказательства, что медведчуковские каналы финансировались из источников, которые имеют отношение к оккупированным территориям или к стране-агрессору.

Владельцы, акционеры телеканалов, получат их в качестве юридических документов, чтобы идти дальше в соответствующие инстанции,

– подчеркнул Подоляк.

Блокировка медведчуковских телеканалов: что известно

Совет национальной безопасности и обороны 2 февраля применил санкции против нардепа от ОПЗЖ и соратника Виктора Медведчука Тараса Козака. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.

Поэтому телеканалы, которые связывают с Медведчуком, ZIK, NewsOne и "112 Украина" прекратили свое вещание.

В СМИ отмечали, что деньги на деятельность телеканалов поступали с оккупированного Донбасса. Вероятно, их финансировал "Торговый дом "Донские угли".

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов отмечал, что блокирование каналов – это последовательный шаг борьбы с российской гибридной агрессией.



Санкции против Козака / инфографика 24 канала