Когда похоронят погибших в пансионате в Харькове: заявление Терехова
Людей, погибших при пожаре в пансионате "Золотое время" в Харькове, еще не похоронили. Сейчас тела умерших доставили в морг одной из городских больниц.
Источник: "Суспільне"
Секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов во время пресс-конференции сообщил, что тела умерших идентифицировали. Впрочем, их похоронят только после заключения судебной медицинской экспертизы и разрешения прокуратуры на похороны.
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Терехов заявил, что всех погибших похоронят за счет местного бюджета. В то же время родственники этих людей получат материальную помощь.
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Пожар в Харьковском пансионате: коротко
- В Харькове 21 января 2021 года загорелся дом престарелых "Золотое время". В нем находились 33 человека.
- В результате пожара погибли 16 человек. В частности, жертвами возгорания стали 9 женщин и 7 мужчин.
- Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с электрообогревателями.
- Пансионат работал незаконно, поэтому владельца дома, арендатора и его жену взяли под стражу.
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