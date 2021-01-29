Людей, погибших при пожаре в пансионате "Золотое время" в Харькове, еще не похоронили. Сейчас тела умерших доставили в морг одной из городских больниц.

Источник: "Суспільне"

Секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов во время пресс-конференции сообщил, что тела умерших идентифицировали. Впрочем, их похоронят только после заключения судебной медицинской экспертизы и разрешения прокуратуры на похороны.

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Терехов заявил, что всех погибших похоронят за счет местного бюджета. В то же время родственники этих людей получат материальную помощь.

Обратите внимание! Верховная Рада 26 января 2021 года предварительно поддержала законопроект об увеличении штрафов за нарушения техногенной и пожарной безопасности. Наказания для граждан могут достичь 1 700 гривен, а для предпринимателей – 3 400 гривен.

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Пожар в Харьковском пансионате: коротко