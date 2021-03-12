Корниенко сообщил, когда подготовят законопроект о национализации "Мотор Сичи"
На заседании 11 марта СНБО принял решение о национализации предприятия-гиганта "Мотор Сич". В "Слуге народа" обещают, что законопроект будет готов уже через 2 – 3 недели.
Источник:"РБК-Украина"
Об этом сообщил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко в комментарии во время форума "Эффективные бюджеты". Нардеп отметил, что весь процесс должен быть "юридически безупречным".
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Деталей относительно формата рассказать не могут
Говорить о том, в каком именно формате будет пока нельзя. СНБО обратил внимание на этот вопрос, и это вопрос национальной безопасности. И в ближайшее время мы этот вопрос урегулируем и урегулируем законопроект. Думаю, речь идет о 2-3 неделях,
– сказал Корниенко.
Коротко о национализации "Мотор Сичи"
- Про то, что все предприятия оборонного комплекса, вернут в собственность государства заявил секретарь СНБО Алексей Данилов 11 марта.
- Люди, которые инвестировали в такие компании, получат компенсации. Однако офшоры правительство не будет защищать.
- Еще в январе 2021 года президент Зеленский ввел санкции против компаний-инвесторов из Китая. Они хотели отстаивать свои права на "Мотор Сич" в международном арбитраже.
- А уже в начале марта 2021 года председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что предприятие могут национализировать.
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Что известно о "Мотор Сич"?Это одна из ведущих мировых корпораций, которая разрабатывает, производит и ремонтирует авиационные газотурбинные двигатели для вертолетов и самолетов. Расположено предприятие в Запорожье. Деятельность "Мотор Сичи" началась еще в 1907 году. С 2015 года осуществлялись попытки китайцами купить компанию, однако этого не позволял Антимонопольный комитет Украины.
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