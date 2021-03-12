На заседании 11 марта СНБО принял решение о национализации предприятия-гиганта "Мотор Сич". В "Слуге народа" обещают, что законопроект будет готов уже через 2 – 3 недели.

Об этом сообщил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко в комментарии во время форума "Эффективные бюджеты". Нардеп отметил, что весь процесс должен быть "юридически безупречным".

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Деталей относительно формата рассказать не могут

Говорить о том, в каком именно формате будет пока нельзя. СНБО обратил внимание на этот вопрос, и это вопрос национальной безопасности. И в ближайшее время мы этот вопрос урегулируем и урегулируем законопроект. Думаю, речь идет о 2-3 неделях,

– сказал Корниенко.

Коротко о национализации "Мотор Сичи"

Про то, что все предприятия оборонного комплекса, вернут в собственность государства заявил секретарь СНБО Алексей Данилов 11 марта.

Люди, которые инвестировали в такие компании, получат компенсации. Однако офшоры правительство не будет защищать.

Еще в январе 2021 года президент Зеленский ввел санкции против компаний-инвесторов из Китая. Они хотели отстаивать свои права на "Мотор Сич" в международном арбитраже.

А уже в начале марта 2021 года председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что предприятие могут национализировать.

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