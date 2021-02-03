Для того, чтобы на освобожденных территориях Донецкой и Луганской областей можно было провести выборы, нужно сформировать соответствующие условия после деоккупации. Ведь волеизъявление должно проходить в безопасной среде.

Источник: "Левый берег"

Поэтому выборы могут состояться только при условии свободной агитации, доступа к украинским СМИ, конкуренции между политическими партиями. Такое мнение высказал вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

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Резников назвал условия для проведения выборов на деоккупированных территориях

По его словам, все эти условия проведения выборов на деоккупированных территориях должны соответствовать Копенгагенскому стандарту ОБСЕ и Конституции Украины.

Алексей Резников добавил, что Копенгагенский стандарт в области выборов невозможно выполнить без:

деоккупации;

демилитаризации;

разоружения.

Без этого проводить голосование бессодержательно и даже опасно. Потому что любое недовольство результатами волеизъявления приведет к повторной эскалации,

– пояснил он.

Вице-премьер-министр отметил, что для создания необходимых условий нужен соответствующий промежуток времени. Ведь, по мнению международных экспертов, в странах развитой демократии переходный период должен длиться минимум год. В странах молодой демократии – как минимум 2 года.

Что предусматривает законопроект о переходном периоде

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий отметил, что в законопроекте о государственной политике переходного периода говорится как раз об условиях проведения выборов, а также приводятся сроки.

Он предположил, что голосование может проходить секторально. То есть, есть район, в котором расположена безопасная территория после демилитаризации и разоружения. Поэтому именно там есть возможность провести выборы.

Жители освобожденных территорий смогут голосовать только в течение определенного времени – когда на деоккупированных территориях будут выполнены все перечисленные условия, самым главным из которых является безопасность,

– рассказал Алексей Резников.

И добавил, что выборы в органы местного самоуправления состоятся через 2 – 6 лет после деоккупации – одновременно с местными выборами в Украине.

Обратите внимание! ЦИК 5 января обратилась к Донецкой и Луганской облгосадминистрациям относительно возможности проведения местных выборов 28 марта 2021 года. Однако 12 января состоялось соответствующее рабочее совещание, во время которого было определено, что волеизъявление на этих территориях не состоится.