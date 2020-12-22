После смерти Геннадия Кернеса в Харькове должны провести довыборы. Для этого в Раде рассматривают 2 даты – последнее воскресенье марта или последнее воскресенье октября 2021 года.

Вероятные даты выборов городского головы в Харькове назвал заместитель председателя фракции "Слуга народа" в парламенте Александр Корниенко в комментарии "РБК-Украина".

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По его словам, довыборы могут пройти только в 2 даты: последнее воскресенье марта или первое воскресенье октября 2021 года.

Корниенко уточнил, на 28 марта, вероятнее всего, провести выборы не получится. Ведь могут не успеть пройти все процедуры.

Выборы объявляются за 60 дней – это конец января, до этого момента у нас только одна сессия, одна пленарная неделя,

– пояснил он.

Кроме того, издание со ссылкой на собственные источники в среде местного самоуправления пишет, что выборы в Харькове пройдут не раньше осени 2021 года.

К слову, функции мэра сейчас выполняет секретарь местного совета Игорь Терехов. В ОПОРЕ сообщили, что исполняющий обязанности мэра не позднее чем на 15 день после смерти городского головы должен обратиться в Раду с ходатайством о назначении внеочередных выборов.

Обратите внимание! Вечером 21 декабря борт с телом Геннадия Кернеса прибыл в Харьков. Политик умер в немецкой клинике "Шарите" 17 декабря. Похоронят его 23 декабря.