В "Слуге народа" подготовили законопроект о сокращении количества народных депутатов до 300. Ранее соответствующую инициативу поддержали на всеукраинском опросе, организованном Владимиром Зеленским 25 октября.

Законопроект уже внесли в Верховную Раду, он готов к рассмотрению парламентариями. Об этом во время пресс-конференции относительно итогов года работы "Слуги народа" рассказал глава партии Александр Корниенко.

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Законопроект о 300 депутатах в Верховной Раде – он готов к голосованию. Тут вопрос просто в повестке дня, будет ли поддержка других фракций, и какой будет мобилизация нашей фракции,

– отметил глава "Слуги народа".

Он пояснил, что перед голосованием будут смотреть за мобилизацией в парламенте, но предварительно законопроект будут рассматривать во время 5 сессии. Она начнется в первый вторник февраля.

"За это время вопрос о 300 депутатах поставим и логически его решим", – пообещал Александр Корниенко.

По состоянию на момент публикации на сайте Верховной Рады в разделе о поступлении законодательства этого законопроекта пока нет.

Что еще говорили об этом законопроекте:

Ранее его уже комментировал глава Верховной Рады Дмитрий Разумков. Он убежден, что в глобальном плане это не навредит парламенту и депутаты смогут и в дальнейшем нормально работать.

Интересное сравнение. В 1990 году количество населения Украины (Украинской ССР) составило около 51 миллиона 800 тысяч человек. Поэтому 1 депутат приходился на 115 тысяч человек.



По оценкам, в 2019 году количество населения сократилось до 42 миллионов 100 тысяч. В расчете из 450 выходит 1 депутат на 93,5 тысячи человек, а в расчете на 300 депутатов – 1 на 140 тысяч человек.