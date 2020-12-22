Законопроект о сокращении количества депутатов до 300 готов к рассмотрению Рады
В "Слуге народа" подготовили законопроект о сокращении количества народных депутатов до 300. Ранее соответствующую инициативу поддержали на всеукраинском опросе, организованном Владимиром Зеленским 25 октября.
Законопроект уже внесли в Верховную Раду, он готов к рассмотрению парламентариями. Об этом во время пресс-конференции относительно итогов года работы "Слуги народа" рассказал глава партии Александр Корниенко.
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Законопроект о 300 депутатах в Верховной Раде – он готов к голосованию. Тут вопрос просто в повестке дня, будет ли поддержка других фракций, и какой будет мобилизация нашей фракции,
– отметил глава "Слуги народа".
Он пояснил, что перед голосованием будут смотреть за мобилизацией в парламенте, но предварительно законопроект будут рассматривать во время 5 сессии. Она начнется в первый вторник февраля.
"За это время вопрос о 300 депутатах поставим и логически его решим", – пообещал Александр Корниенко.
По состоянию на момент публикации на сайте Верховной Рады в разделе о поступлении законодательства этого законопроекта пока нет.
Что еще говорили об этом законопроекте:
- Ранее его уже комментировал глава Верховной Рады Дмитрий Разумков. Он убежден, что в глобальном плане это не навредит парламенту и депутаты смогут и в дальнейшем нормально работать.
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