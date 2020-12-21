Технический отчет о катастрофе пассажирского самолета МАУ над Тегераном Иран опубликует 21-22 декабря. После этого соответствующий документ передадут Украине и другим заинтересованным сторонам.

Отчет должны обнародовать накануне годовщины авиакатастрофы МАУ, которая произошла 8 января 2020 года. Об этом 21 декабря заявил официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде, информирует Iran International.

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Заявление Хатибзаде

Сегодня-завтра технический отчет будет опубликован к годовщине трагедии и будет направлен украинской стороне и другим причастным лицам,

– сказал он.

Отвечая на недавнее заявление министра иностранных дел Канады, Хатибзаде добавил, что государственный департамент работает над тем, чтобы сделать ситуацию максимально прозрачной.

"Я призываю министра иностранных дел Канады и правительство страны проявить дипломатичность и придерживаться границ. Иначе они получат другой ответ", – пригрозил он.

Что известно о заявлении министра Канады

Глава МИД Жан-Филипп Шампань выразил обеспокоенность качеством информации о расследовании катастрофы, предоставленной иранской стороной. По его словам, Канада не верит в то, что самолет МАУ сбили из-за человеческой ошибки. Он отметил, что сейчас сложно разобраться в причинах катастрофы, потому что Иран не предоставляет Канаде доступ к свидетелям, доказательствам и подозреваемым.

Авиакатастрофа МАУ в Иране: известные факты

Украинский самолет сбили иранские военные 8 января 2020 года двумя ракетами класса "земля – ​​воздух".

В результате авиакатастрофы погибли 176 пассажиров и членов экипажа.

Власть Тегерана 3 дня отрицала ракетный удар, но в итоге подтвердила его.

Иран заявил, что выделит 200 миллионов евро на компенсации из-за катастрофы МАУ. Позже страна отозвала предложение о выплате компенсаций семьям погибших в катастрофе.

Украина может пойти в суд ООН, если переговорный процесс зайдет в тупик. Сейчас обещания Ирана не реализованы.



Авиакатастрофа МАУ в Тегеране / Инфографика 24 канала