Харьковская городская власть обратилась в Верховную Раду Украины относительно назначения новых выборов мэра города. Это сделал секретарь горсовета Игорь Терехов, который временно исполняет обязанности городского головы после смерти Геннадия Кернеса.

О своем обращении в Верховную Раду рассказал сам Игорь Терехов. Его цитирует местное издание АТН.

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Ранее секретарь горсовета и временный его глава рассказывал, что такое обращение планировали подать 31 декабря 2020 года. Это был последний день, определенный законом, когда можно было подать обращение.

Мы сделали все в том порядке, который установлен законом,

– заверил Игорь Терехов.

Когда в Харькове могут состояться новые выборы