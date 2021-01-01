Харьковский городской совет попросил у Верховной Рады о новых выборах мэра
Харьковская городская власть обратилась в Верховную Раду Украины относительно назначения новых выборов мэра города. Это сделал секретарь горсовета Игорь Терехов, который временно исполняет обязанности городского головы после смерти Геннадия Кернеса.
О своем обращении в Верховную Раду рассказал сам Игорь Терехов. Его цитирует местное издание АТН.
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Ранее секретарь горсовета и временный его глава рассказывал, что такое обращение планировали подать 31 декабря 2020 года. Это был последний день, определенный законом, когда можно было подать обращение.
Мы сделали все в том порядке, который установлен законом,
– заверил Игорь Терехов.
Когда в Харькове могут состояться новые выборы
- Сейчас наиболее вероятным выглядит вариант 28 марта 2021 года. Именно в этот день в Донецкой и Ивано-Франковской области на двух округах состоятся довыборы депутатов-мажоритарщиков.
- Эту дату, к слову, называл нардеп от "Голоса" Роман Лозинский.
- Впрочем, согласно закону, ЦИК должен назначить эти выборы не позднее чем за 50 дней до дня голосования. То есть не позднее 6 февраля 2021 года.
- Перед этим решение о проведении внеочередных местных выборов в городе должна одобрить Верховная Рада. Чтобы успеть к дате 28 марта, решение нужно принять в последнюю сессионную неделю четвертой сессии 26-29 января.
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