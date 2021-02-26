Генеральный прокурор Ирина Венедиктова прокомментировала свое обещание "обязательного подозрения" активисту Сергею Стерненко. Его она сделала сразу, как возглавила генеральную прокуратуру.

Венедиктова заявляет, что это касалось вообще другого эпизода. Также она рассказала, что тогда делала заявления учитывая информацию, предоставленную управляющим заместителем (он сейчас уже не работает).

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Детали заявления Венедиктовой по Стерненко

Она, в частности, напомнила, как традиционно работают досудебные органы.

Всегда, когда следователь приезжает на вызов, и там есть труп, – это всегда подозрение. Всегда происходит задержание. А потом уже люди разбираются,

– подчеркнула глава Офиса генпрокурора.

Венедиктова добавила, что она тогда коммуницировала с обществом совершенно искренне. Ведь это происходило, учитывая работу опытных правоохранителей и доклады ее заместителя, как материалы будут развиваться.

"Почему подозрение после этого события возникло гораздо позже – это уже вопрос других эпизодов. Но опять же, когда есть труп, человека сначала задерживают, а потом разбираются. У нас несколько лет прошло", – подчеркнула она.

Генеральный прокурор также отметила, что дело Стерненко же политизировано. Но сделал его таким сам обвиняемый. Поскольку, когда она возглавила Офис генпрокурора, сразу же началась история искусственного противостояния. Тогда были приходы в дом Зеленского и вопросы его импичмента, а также всплыли дела Екатерины Гандзюк.

Она добавила, что может предоставить лишь небольшой комментарий. А объяснила это тем, что в деле Стерненко есть отводы, и касаются они другого дела.

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Дело Сергея Стерненко: главное

23 февраля в Одессе состоялся суд над активистом Сергеем Стерненко. Его обвинили в якобы похищении депутата Сергея Щербича с целью завладеть его деньгами. Речь идет о 300 гривнах.

с целью завладеть его деньгами. Речь идет о 300 гривнах. Суд Стерненко признал виновным и приговорил к 7 годам лишения свободы с конфискацией половины имущества.

лишения свободы с конфискацией половины имущества. Перед этим на украинского активиста и экс-лидера "Правого сектора" совершили четыре нападения .

. Во время первого нападения его избили битами, во время второго – выстрелили из пистолета резиновой пулей. Во время третьего нападения, защищая себя, Стерненко ранил одного из злоумышленников Ивана Кузнецова , который через некоторое время умер.

, который через некоторое время умер. В 2020 году Стерненко объявили подозрение по двум статьям: об умышленном убийстве и ношении холодного оружия .

. 5 июня активисту избрали меру пресечения в виде домашнего ареста на 60 суток. После подачи апелляции суд заменил круглосуточный домашний арест на ночной домашний арест .

. 31 августа в Одессе на Стерненко напали в четвертый раз. Под зданием суда активиста пытались облить водой.



Подробности приговора Сергею Стерненко / инфографика 24 канал