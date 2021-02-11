Президент Украины Владимир Зеленский назвал формат выполнения минских соглашений. Он надеется, что принятие обновленных соглашений приблизит встреча лидеров "нормандской четверки".

Минские соглашения надо разобрать на детали, прописать все шаги, привязать их к датам и выполнять. Об этом он рассказал на пресс-конференции.

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"Мы – за такой формат, именно это мы и сделали. Подготовленный соответствующий документ и советники нормандской четверки его обрабатывали", – отметил Зеленский.

Приближение встречи

Также глава страны отметил, что в ближайшее время документ одобрят стороны, чтобы приблизить встречу лидеров "нормандской четверки".

Последняя версия документа, кластера выполнения этих шагов отправлена ​​всем сторонам. Мы ожидаем, что стороны в ближайшее время акцептуют этот документ и тогда будет возможность приблизить встречу "нормандской четверки",

– подчеркнул президент.

Заметим! Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова к новой встрече "нормандской четверки", но Россия против. По его словам, наше государство выполнило все договоренности, достигнутые на саммите в Париже.

Мирные переговоры Украины и России: коротко

Сейчас мирные переговоры Украины и России проходят в двух форматах – минскому и нормандскому.

Первый является регулярным процессом и предполагает участие двух сторон конфликта при посредничестве ОБСЕ. Нормандский же формат, который проходит при посредничестве Германии и Франции, пока заторможен.

За почти 7 лет войны ни один из этих форматов не показал эффективности.

О чем договорилась "нормандская четверка" / Инфографика 24 канала