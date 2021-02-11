Приблизит встречу "нормандской четверки", – Зеленский назвал новый формат выполнения "Минска"
Президент Украины Владимир Зеленский назвал формат выполнения минских соглашений. Он надеется, что принятие обновленных соглашений приблизит встреча лидеров "нормандской четверки".
Источник:24 канал
Минские соглашения надо разобрать на детали, прописать все шаги, привязать их к датам и выполнять. Об этом он рассказал на пресс-конференции.
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"Мы – за такой формат, именно это мы и сделали. Подготовленный соответствующий документ и советники нормандской четверки его обрабатывали", – отметил Зеленский.
Приближение встречи
Также глава страны отметил, что в ближайшее время документ одобрят стороны, чтобы приблизить встречу лидеров "нормандской четверки".
Последняя версия документа, кластера выполнения этих шагов отправлена всем сторонам. Мы ожидаем, что стороны в ближайшее время акцептуют этот документ и тогда будет возможность приблизить встречу "нормандской четверки",
– подчеркнул президент.
Мирные переговоры Украины и России: коротко
- Сейчас мирные переговоры Украины и России проходят в двух форматах – минскому и нормандскому.
- Первый является регулярным процессом и предполагает участие двух сторон конфликта при посредничестве ОБСЕ. Нормандский же формат, который проходит при посредничестве Германии и Франции, пока заторможен.
- За почти 7 лет войны ни один из этих форматов не показал эффективности.
О чем договорилась "нормандская четверка" / Инфографика 24 канала
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