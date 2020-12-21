Когда в Украину придут снег и морозы: прогноз синоптиков
С 21 декабря Украину снова накроют туманы, а в некоторых регионах будут снег и морозы. Небольшой снег и гололед прогнозируют на Левобережье.
Когда синоптики прогнозируют снег
В течение 21 и 22, а также 24 и 25 декабря в некоторых регионах Украины будет снег. Такой прогноз приводит Укргидрометцентр.
Актуально В декабре мороз в Украине достигнет -26 градусов: перечень регионов
В каких регионах будет падать снег
- в северных областях и в горах;
- в Винницкой и Черкасской областях;
- в Киеве и области;
- на Приазовье.
Будут ли морозы
С 23 декабря на Востоке Украины будут морозы, однако термометры покажут не менее -1...-3. А уже с 26 декабря ситуация кардинально изменится и морозы придут в Западную Украину.
Также синоптики предупреждают, что в большинстве областей, кроме восточных, будет наблюдаться туман. Видимость составит всего 200 – 500 метров. Спасатели уже объявили о первом уровне опасности, желтом.
Какую погоду прогнозируют в декабре
В декабре синоптики прогнозируют снег с дождем. Однако ближе к Новому году, по прогнозам, – только дождь. Об этом синоптик Леонид Горбань рассказал в комментарии 24 каналу.
Среднемесячное количество осадков в декабре составит 20 – 25 миллиметров. Температура воздуха в декабре днем будет примерно +4...+5 градусов, однако ночью столбики термометров будут опускаться до -9...-11.
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