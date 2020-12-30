Вооруженные силы Украины в 2020 году должны были получить электронные ружья для борьбы с беспилотниками. Впрочем, вооружение до сих пор так и не поступило.

Следовательно, их поставка откладывается на следующий 2021 год. Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак в интервью "Обозревателю".

Ранее Украинские бойцы на передовой вскоре получат "антидронові ружья", – Хомчак

Армия еще не получила то, чего она ожидала в 2020 году. Я действительно неоднократно говорил, что в конце года мы должны получить электронные ружья для борьбы с беспилотными комплексами. Год уже заканчивается, и ружья уже не приедут,

– уточнил он.

О причинах такой ситуации Хомчак ничего не смог сказать, поскольку обеспечением армии занимается Министерство обороны.

В то же время он обратил внимание на то, что в этом году ведомство впервые вышло на закупку через открытую площадку НАТО.

"Поскольку такая закупка состоялась впервые, то пришлось преодолеть множество бюрократических вопросов – это оформление соответствующих разрешений, документов, всего остального. Я уверен, что в следующем году все будет гораздо быстрее", – выразил он надежду.

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Он также сообщил, что договор о закупке электронных ружей с Литвой уже заключен, произведена оплата. Следовательно, через несколько месяцев ВСУ их получат.