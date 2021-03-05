США применили санкции против олигарха Игоря Коломойского и его семьи, запретив им въезд. Украинцы в соцсетях преимущественно обрадовались таким новостям и отметили, что кофе со Starbucks для олигарха не будет.

Самые яркие реакции политиков и соцсетей о санкциях против Коломойского для вас собрал 24 канал.

Важно Запретили въезд: США ввели санкции против Коломойского и его семьи

"Слуга народа"

В "Слуге народа", как пишет Интерфакс – Украина, убеждены, что расследование дел, связанных с Коломойским продлится в Украине независимо от санкций США.

Глава партии Александр Корниенко отметил, что США фактически показали, что "не хотят видеть Коломойского и членов его семьи и связанных лиц в своей стране", то есть дали понять, что с олигархом лучше не иметь дела.

Корниенко уверяет, что деолигархизация для президента Владимира Зеленского – не пустое слово, поэтому любой миллиардер должен понимать, что теперь он живет по общему для всех законодательству.

"Голос"

Партия "Голос" поддержала введение санкций. Заметили, что такая инициатива доказывает: украинскую коррупцию наказывают скорее за границей, чем в Украине.

Политики призвали правоохранительные органы обратить внимание на санкции и не тормозить уголовные дела.

Центр противодействия коррупции

В ЦПК пошутили, что сегодня в эфире вместо СНБО Госдеп США. Заметили, что Коломойский – первый украинский олигарх, которому "выпала честь" попасть под санкции США.



Коломойскому запретили въезд в США / Фото ЦПК

Алексей Гончарук

Бывший премьер-министр Алексей Гончарук отметил, что санкции – важный шаг, но это только начало.

Санкции США – это черная метка для Коломойского и его окружения. Уверен, что сегодня соратники олигарха задумаются над своим политическим будущим,

– написал политик.

Он добавил, что украинская власть должна активизировать расследование и преследование всех топ-коррупционеров, ведь именно из-за коррупционеров Украина не может стать конкурентоспособным государством.

Юрий Бутусов

Журналист Юрий Бутусов отметил, что американцы поняли для себя главное: Коломойского в Киеве никто не контролирует и ограничить его влияние не может, поэтому решать проблему надо в Вашингтоне.

Не думаю, что нас ждут глобальные изменения, не думаю, что украинская власть посмеет проводить зачистку Коломойского. Банковая продолжает жить по "понятийкам", и поэтому Коломойский остается опорой власти, от которого власть по-прежнему зависима,

– утверждает Бутусов.

Кроме того, журналист добавил, что главный выигрыш Коломойского – победа на выборах близкого к нему кандидата Владимира Зеленского, – стала началом конца для олигарха.

Другие реакции общества

Юрист Богодар Ковалив написал, что Штаты официально признали Коломойского коррупционером. Мужчина спросил, как настроение на Банковой.

Журналист Андрей Дрозда отметил, что теперь Коломойский не выпьет вкусный кофе в Starbucks на Манхэттене.

Журналист Сергей Руденко спросил, что теперь будет со всеми проэктами Коломойского в Украине и уйдет ли теперь "95 квартал" с "плюсов"?



Кофе со Starbucks для Коломойского не будет / Фото с фейсбука Александра Прохоренко

США. Санкції. Коломойський.

Так, ці три слова в одному реченні.

Гарний подарунок. pic.twitter.com/GvFq6fmZh4 — ️ Güzel Qirim (@kira_ivanova) March 5, 2021

Кстати, в сети шутят, что, поскольку США запретили въезд Коломойскому, теперь и президенту Джо Байдену запретят приезжать на Днепропетровщину.