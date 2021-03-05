"Кофе идешь пить": как отреагировали соцсети на санкции США против Коломойского
США применили санкции против олигарха Игоря Коломойского и его семьи, запретив им въезд. Украинцы в соцсетях преимущественно обрадовались таким новостям и отметили, что кофе со Starbucks для олигарха не будет.
Источник:24 канал
Самые яркие реакции политиков и соцсетей о санкциях против Коломойского для вас собрал 24 канал.
Важно Запретили въезд: США ввели санкции против Коломойского и его семьи
"Слуга народа"
В "Слуге народа", как пишет Интерфакс – Украина, убеждены, что расследование дел, связанных с Коломойским продлится в Украине независимо от санкций США.
Глава партии Александр Корниенко отметил, что США фактически показали, что "не хотят видеть Коломойского и членов его семьи и связанных лиц в своей стране", то есть дали понять, что с олигархом лучше не иметь дела.
Корниенко уверяет, что деолигархизация для президента Владимира Зеленского – не пустое слово, поэтому любой миллиардер должен понимать, что теперь он живет по общему для всех законодательству.
"Голос"
Партия "Голос" поддержала введение санкций. Заметили, что такая инициатива доказывает: украинскую коррупцию наказывают скорее за границей, чем в Украине.
Политики призвали правоохранительные органы обратить внимание на санкции и не тормозить уголовные дела.
Центр противодействия коррупции
В ЦПК пошутили, что сегодня в эфире вместо СНБО Госдеп США. Заметили, что Коломойский – первый украинский олигарх, которому "выпала честь" попасть под санкции США.
Коломойскому запретили въезд в США / Фото ЦПК
Алексей Гончарук
Бывший премьер-министр Алексей Гончарук отметил, что санкции – важный шаг, но это только начало.
Санкции США – это черная метка для Коломойского и его окружения. Уверен, что сегодня соратники олигарха задумаются над своим политическим будущим,
– написал политик.
Он добавил, что украинская власть должна активизировать расследование и преследование всех топ-коррупционеров, ведь именно из-за коррупционеров Украина не может стать конкурентоспособным государством.
Юрий Бутусов
Журналист Юрий Бутусов отметил, что американцы поняли для себя главное: Коломойского в Киеве никто не контролирует и ограничить его влияние не может, поэтому решать проблему надо в Вашингтоне.
Не думаю, что нас ждут глобальные изменения, не думаю, что украинская власть посмеет проводить зачистку Коломойского. Банковая продолжает жить по "понятийкам", и поэтому Коломойский остается опорой власти, от которого власть по-прежнему зависима,
– утверждает Бутусов.
Кроме того, журналист добавил, что главный выигрыш Коломойского – победа на выборах близкого к нему кандидата Владимира Зеленского, – стала началом конца для олигарха.
Другие реакции общества
- Юрист Богодар Ковалив написал, что Штаты официально признали Коломойского коррупционером. Мужчина спросил, как настроение на Банковой.
- Журналист Андрей Дрозда отметил, что теперь Коломойский не выпьет вкусный кофе в Starbucks на Манхэттене.
- Журналист Сергей Руденко спросил, что теперь будет со всеми проэктами Коломойского в Украине и уйдет ли теперь "95 квартал" с "плюсов"?
Кофе со Starbucks для Коломойского не будет / Фото с фейсбука Александра Прохоренко
Кстати, в сети шутят, что, поскольку США запретили въезд Коломойскому, теперь и президенту Джо Байдену запретят приезжать на Днепропетровщину.
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