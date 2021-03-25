НАК "Нафтогаз Украины" готов обеспечить эксплуатацию участка нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление".

Андрей Коболев отметил, что для этого необходимо решение Агентства по розыску и менеджменту активов. Об этом он сообщил в эфире "5 канала".

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Ждем решения АРМА о дальнейшем использовании нефтепродуктопровода. Мы, как группа, готовы обеспечить прозрачную и эффективную эксплуатацию,

– сказал глава "Нафтогаза".

Андрей Коболев отметил, что объект непростой и требует повышенного внимания правоохранителей, которое обезопасит от нелегального импорта (контрабанды).

Глава "Нафтогаза" также добавил, что обслуживание трубопровода недешевое, но он себя окупает. Если будет работать, то будет компенсировать стоимость своего обслуживания, хранения, эксплуатации и охраны.

Обратите внимание! Совет нацбезопасности 19 февраля поручил вернуть в государственную собственность нефтепродуктопровод Самара – Западное направление, который присвоило окружение Виктора Медведчука.

Нефтепродуктопровод "Самара – Западное направление": что известно