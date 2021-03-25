Мы готовы обеспечить прозрачную эксплуатацию, – глава "Нафтогаза" о "трубе Медведчука"
НАК "Нафтогаз Украины" готов обеспечить эксплуатацию участка нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление".
Источник:24 канал
Андрей Коболев отметил, что для этого необходимо решение Агентства по розыску и менеджменту активов. Об этом он сообщил в эфире "5 канала".
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Ждем решения АРМА о дальнейшем использовании нефтепродуктопровода. Мы, как группа, готовы обеспечить прозрачную и эффективную эксплуатацию,
– сказал глава "Нафтогаза".
Андрей Коболев отметил, что объект непростой и требует повышенного внимания правоохранителей, которое обезопасит от нелегального импорта (контрабанды).
Глава "Нафтогаза" также добавил, что обслуживание трубопровода недешевое, но он себя окупает. Если будет работать, то будет компенсировать стоимость своего обслуживания, хранения, эксплуатации и охраны.
Нефтепродуктопровод "Самара – Западное направление": что известно
- Нефтепродуктопровод построили во времена СССР. После провозглашения независимости Украины в 1991 году он должен был перейти в собственность государства.
- В 2017 году Хозяйственный суд Ровненщины принял неправомерное решение, которым признал право собственности на часть нефтепродуктопровода за ПрикарпатЗападТранс.
- Учредителем предприятия является швейцарская компания "Интернешнл Трейдинг Партнерс АГ". Ее конечным собственником является Анатолий Шефер. Его связывают с Медведчуком.
- По территории Украины проходит 1433 километров нефтепродуктопровода.
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