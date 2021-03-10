На Буковине зафиксировали очередную вспышку заболеваемости коронавирусом. С конца февраля в области усилили карантинные ограничения.

В частности ситуация в Черновцах остается сложной, очень много госпитализаций тяжелых пациентов. Об этом рассказала врач-инфекционист Ольга Кобевко.

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По ее словам, в одном корпусе (из четырех) – 126 человек. Поэтому врач вынужден оставаться на сутки. Сейчас в области не видно сдвигов по уменьшению госпитализации пациентов.

Непутевые решения буковинских властей

В частности, как отметила врач, в течение года власти Буковины принимали нелепые решения: "Здесь всегда выборочный карантин. Это такая странная ситуация: одним запрещают, другим разрешают".

Власти на Буковине работает больше на отчеты, на Киев. Чем лучше отчет – тем больше их похвалят. Они не понимают, что происходит внутри наших отделений,

– отметила Кобевко.

Она отметила, что ни один из руководителей (ни губернатор, ни мэр) не могут принять правильное решение, глядя людям в глаза. Чиновники, как сказала инфекционист, выходят на митинги к людям и говорят им то, что хотят слышать протестующие.

Мэр дает разрешение, несмотря на запрет работы рынков

"Есть положение о закрытии непродовольственных рынков, но мэр дает разрешение. Бедные люди, которым глава города вроде позволил, хотят работать и зарабатывать копейку. Но когда они придут на работу – их могут оштрафовать", – также сказала Кобевко.

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Врач добавила, что такая ситуация "подрывает" доверие ко всей информации, которую подают чиновники. Поэтому люди и игнорируют информацию о вакцинации и локдауне.

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