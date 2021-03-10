Власти Буковины работают на Киев, – инфекционист о ситуации с COVID-19 в Черновцах
На Буковине зафиксировали очередную вспышку заболеваемости коронавирусом. С конца февраля в области усилили карантинные ограничения.
Источник:24 канал
В частности ситуация в Черновцах остается сложной, очень много госпитализаций тяжелых пациентов. Об этом рассказала врач-инфекционист Ольга Кобевко.
Читайте На Буковине медики не вакцинируются по религиозным убеждениям
По ее словам, в одном корпусе (из четырех) – 126 человек. Поэтому врач вынужден оставаться на сутки. Сейчас в области не видно сдвигов по уменьшению госпитализации пациентов.
Непутевые решения буковинских властей
В частности, как отметила врач, в течение года власти Буковины принимали нелепые решения: "Здесь всегда выборочный карантин. Это такая странная ситуация: одним запрещают, другим разрешают".
Власти на Буковине работает больше на отчеты, на Киев. Чем лучше отчет – тем больше их похвалят. Они не понимают, что происходит внутри наших отделений,
– отметила Кобевко.
Она отметила, что ни один из руководителей (ни губернатор, ни мэр) не могут принять правильное решение, глядя людям в глаза. Чиновники, как сказала инфекционист, выходят на митинги к людям и говорят им то, что хотят слышать протестующие.
Мэр дает разрешение, несмотря на запрет работы рынков
"Есть положение о закрытии непродовольственных рынков, но мэр дает разрешение. Бедные люди, которым глава города вроде позволил, хотят работать и зарабатывать копейку. Но когда они придут на работу – их могут оштрафовать", – также сказала Кобевко.
Какова ситуация с COVID-19 на Буковине: смотрите видео
Врач добавила, что такая ситуация "подрывает" доверие ко всей информации, которую подают чиновники. Поэтому люди и игнорируют информацию о вакцинации и локдауне.
Коронавирус на Буковине: что известно
- Буковина находится в красной зоне с 1 марта 2021 года.
- За 9 марта в регионе зафиксировали 533 инфицирований COVID-19.
- Черновицкие больницы №1, №3 и №4 загружены на 98 – 100%. Реанимации этих больниц также полностью забиты.
Поделиться новостью