Глава фракции "Голос" Кира Рудик заявила, что периодически Офис Президента и "Слуга народа" говорят с ней о возможной коалиции. После этого заявления в политике начались громкие обсуждения.

Эпопея вокруг коалиции

Сама Рудик комментировать свои высказывания отказалась. Впрочем, ранее говорила, что последние шаги президента Владимира Зеленского подняли в ее фракции "большие надежды". Говорится о санкциях и блокировании российских телеканалов.

Интересно "Слуги народа" ведут переговоры с "Голосом" о создании коалиции

"Голос" поддерживает действия президента и считает, что шаги являются системными, проукраинскими, государственными.

► Позиция "Слуги народа"

В то же время во фракции "Слуга народа" вероятность коалиции опровергли.

Никаких официальных переговоров о коалиции нет, но есть нормальная работа по поддержке тех или иных законов,

– сказала заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Подробнее Потребности в коалиции нет, – Кравчук об объединении "Слуги народа" с "Голосом"

► Позиция "Голоса"

В то же время народные депутаты из "Голоса" заверили, что никаких предложений заходить в коалицию от монобольшинства не получали.

Парламентарий Инна Совсун сказала, что объединиться со "Слугой народа" смогут только при условии, если это не будет нарушать ценностей и принципов партии.

На сегодня ключевая проблема, которую мы видим у партии "Слуга народа" и президента – это политика в отношении Донбасса и Крыма,

– сказала нардеп.

"Мы не считаем, что она является правильной и убедительной. Позиция власти в отношении Донбасса и России – это то, что делает невозможным на данном этапе любые договоренности относительно коалиции", – отметила Совсун.

При чем здесь Тимошенко

Не так давно к созданию новой коалиции со "слугами" была готова Юлия Тимошенко. После исключения Александра Дубинского из фракции "Слуга народа" именно она озвучила свою готовность создать союз со "слугами". Давид Арахамия ответил: "Все может быть".

К теме "Слуга народа" может создать коалицию с "Батькивщиной": позиция Арахамии

Коалиция возможна только неофициальная, – Фесенко

Политолог Владимир Фесенко отметил, что если и будет создана коалиция, то она, скорее всего, будет неофициальная. Дело в том, что сейчас нет необходимости "Слуге народа" объединяться с другими фракциями.

Думаю, что переговоры если и продолжались, то не о коалиции, а о неофициальной коалиции по некоторым вопросам,

– отметил он.

По его словам, фракции смогут объединиться только в том случае, если из монобольшинства выйдет примерно 20 членов, а это могут сделать только мажоритарщики.