Ко дню рождения Леси Украинки выпустят серебряную банкноту: как она выглядит
Национальный банк Украины 21 января выпустит серебряную банкноту номиналом 200 гривен ко дню рождения украинской писательницы Леси Украинки. На лицевой стороне будет изображена сама культурная деятельница, а на обратной – въездная башня Луцкого замка.
Новая банкнота воспроизводит дизайн обновленной купюры образца 2019 года. Об этом сообщили на фейсбук-странице Национального банка Украины.
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Главное о банкноте:
- она изготовлена из серебра 999,9 пробы;
- ее масса в чистоте – не менее 124,4 грамм;
- тираж – 300 штук.
Нацбанк выпустит серебряную банкноту / Фото Нацбанк
Банкноты будут продавать
В Нацбанке добавили, что банкноты будут продавать во время электронных аукционов на Универсальной товарной бирже "Контрактовый дом УМВБ". Пока еще неизвестно, когда именно состоятся аукционы – даты сообщат отдельно.
В то же время банкноты, которые не продадут на аукционе, можно будет приобрести через другие каналы реализации продукции НБУ.
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