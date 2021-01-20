Национальный банк Украины 21 января выпустит серебряную банкноту номиналом 200 гривен ко дню рождения украинской писательницы Леси Украинки. На лицевой стороне будет изображена сама культурная деятельница, а на обратной – въездная башня Луцкого замка.

Новая банкнота воспроизводит дизайн обновленной купюры образца 2019 года. Об этом сообщили на фейсбук-странице Национального банка Украины.

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Главное о банкноте:

она изготовлена из серебра 999,9 пробы;

ее масса в чистоте – не менее 124,4 грамм;

тираж – 300 штук.



Нацбанк выпустит серебряную банкноту / Фото Нацбанк

Банкноты будут продавать

В Нацбанке добавили, что банкноты будут продавать во время электронных аукционов на Универсальной товарной бирже "Контрактовый дом УМВБ". Пока еще неизвестно, когда именно состоятся аукционы – даты сообщат отдельно.

В то же время банкноты, которые не продадут на аукционе, можно будет приобрести через другие каналы реализации продукции НБУ.

К теме. 12 января 2021 года в Украине выпустили новую памятную монету. Ее посвятили украинскому историку и писателю Агатангелу Крымскому. Как она выглядит – смотрите здесь.