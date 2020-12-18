В партии "Голос" 17 декабря заявили о случае кнопкодавства в Верховной Раде, якобы зафиксированном во время голосования за назначение Сергея Шкарлета министром образования. Спикер ВРУ Дмитрий Разумков прокомментировал эту ситуацию.

У партии "Голос" есть доказательства, что во время голосования за назначение Сергея Шкарлета министром образования (он до сих пор находился в статусе исполняющего обязанности) случился факт кнопкодавства. Об этом заявила Кира Рудик в эфире "Право на власть" , ожидая комментария от главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

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Рудик подчеркнула, что "Голос" будет требовать повторного голосования по Шкарлету. Ведь министром тот был назначен минимумом голосов – 226, при этом Григорий Суркис из "Оппозиционной платформы – За жизнь" проголосовал за это, не присутствуя в Раде.

Если будут факты – вы знаете позицию: мне абсолютно безразлично, от какой политической силы это будет происходить. У нас действует закон – один для всех – о неперсональном голосовании и уголовной ответственности за это,

– отреагировал Разумков.

И добавил, что если факт кнопкодавства установят, то руководство Рады будет собираться и "решать этот вопрос".

"Моя личная позиция: если человек кнопкодавил, он должна терять мандат ", – заверил спикер.

Но одновременно он выразил сожаление по поводу того, что Конституционный Суд признал неконституционным законопроект, предусматривающий такую ​​санкцию.

Глава Рады пообещал, что вскоре разработают другой законопроект по этому поводу, и его тоже направят в КСУ.

Модернизировать же пока систему "Рада" – чтобы исключить кнопкодавство – проблематично, потому что это дорого ( 300 миллионов гривен , которые сейчас в условиях пандемии и кризиса выделить практически невозможно).