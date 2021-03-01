Кнопкодавство отойдет в вечность: появятся ли в Раде четырехрукие депутаты
В Верховной Раде 2 марта планируется исторический день – депутаты наконец не смогут кнопкодавить. Под куполом заработает сенсорная кнопка, которая сделает невозможным голосование за себя и коллегу одновременно. Таким образом у депутатов отберут все соблазны кнопкодавства.
Источник:24 канал
Об этом сказала ведущая Татьяна Кругова. Она добавила, что депутаты имели возможность без проблем кнопкодавить 30 лет.
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"Искушение уберут, и они смогут наконец думать о стране, а не о том, за какую колонну спрятаться, чтобы нажать кнопку за коллегу", – сказала Кругова.
Теперь, чтобы кнопкодавить, нужно иметь, как минимум, 4 руки, а таких депутатов у нас пока нет. Однако, как знать, что могут придумать изобретательные избранники, если сильно припечет или же олигарх настойчиво попросит,
– заметила Кругова.
Запретили не только кнопкодавство
Сенсорная кнопка поможет не только в борьбе с кнопкодавством. "Сидеть в телефоне или заниматься рукоблудием во время голосования тоже не получится, потому что руки будут заняты кнопками. Это еще и дисциплина для наших народных избранников, поэтому я "за" сенсорную кнопку двумя руками", – заверила ведущая 24 канала.
Система однозначно классная, полезная, прогрессивная и уже готова к работе. Завтра утром депутаты будут тестировать ее и тренироваться голосовать обеими руками,
– добавила Кругова.
Не кнопкой единой
В парламенте также установят дополнительные камеры видеонаблюдения. Они охватят весь зал под куполом и спрятаться от них будет невозможно.
"Думаю, от таких нововведений некоторые депутаты просто перестанут ходить на работу. Потому что теперь каждый шаг – как на ладони. Переписываться с любовницами не получится, чесать интересные места тоже, вообще потеряют смысл идти в депутаты, а это уже будет естественный отбор", – подчеркнула Кругова.
Рекордсмен по кнопкодавству
По словам Круговой, в Раде есть абсолютный рекордсмен по кнопкодавству – Антон Яценко. В целом он голосовал за коллег 130 раз, это подсчитали эксперты движения Чесно.
За один раз он мог нажать по 5 – 6 кнопок. Более того, размещены они были в разных местах под куполом, поэтому депутату приходилось бегать по залу туда-сюда, чтобы успеть проголосовать за всех,
– рассказала ведущая.
"Кстати, это именно тот депутат, который напарил стране свои так называемые "площадки" и годами "рубил бабло" за якобы оценку недвижимости. С завтрашнего дня кнопкодавство уходит в вечность. Жаль, что Украине понадобилось аж 30 лет, чтобы его преодолеть", – подытожила Кругова.
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