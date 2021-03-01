В Верховной Раде 2 марта планируется исторический день – депутаты наконец не смогут кнопкодавить. Под куполом заработает сенсорная кнопка, которая сделает невозможным голосование за себя и коллегу одновременно. Таким образом у депутатов отберут все соблазны кнопкодавства.

Об этом сказала ведущая Татьяна Кругова. Она добавила, что депутаты имели возможность без проблем кнопкодавить 30 лет.

Интересно В Раде сделали невозможным кнопкодавство: когда заработает сенсорная кнопка для депутатов

"Искушение уберут, и они смогут наконец думать о стране, а не о том, за какую колонну спрятаться, чтобы нажать кнопку за коллегу", – сказала Кругова.

Справка. Сенсорная кнопка будет работать просто. Чтобы проголосовать, нужно будет привлечь обе руки. Одной депутаты будут нажимать "за", "против" или "воздержался". В то же время вторую руку нужно держать на сенсорной кнопке до самого конца голосования. Если отпустить – голос не зачтется.

Теперь, чтобы кнопкодавить, нужно иметь, как минимум, 4 руки, а таких депутатов у нас пока нет. Однако, как знать, что могут придумать изобретательные избранники, если сильно припечет или же олигарх настойчиво попросит,

– заметила Кругова.

Запретили не только кнопкодавство

Сенсорная кнопка поможет не только в борьбе с кнопкодавством. "Сидеть в телефоне или заниматься рукоблудием во время голосования тоже не получится, потому что руки будут заняты кнопками. Это еще и дисциплина для наших народных избранников, поэтому я "за" сенсорную кнопку двумя руками", – заверила ведущая 24 канала.

Система однозначно классная, полезная, прогрессивная и уже готова к работе. Завтра утром депутаты будут тестировать ее и тренироваться голосовать обеими руками,

– добавила Кругова.

Не кнопкой единой

В парламенте также установят дополнительные камеры видеонаблюдения. Они охватят весь зал под куполом и спрятаться от них будет невозможно.

"Думаю, от таких нововведений некоторые депутаты просто перестанут ходить на работу. Потому что теперь каждый шаг – как на ладони. Переписываться с любовницами не получится, чесать интересные места тоже, вообще потеряют смысл идти в депутаты, а это уже будет естественный отбор", – подчеркнула Кругова.

Интересно! Хоть кнопкодавили депутаты аж 30 лет, официально сообщили о подозрении только одному. Им стал член депутатской группы "Доверие" Владислав Поляк. По закону ему грозит штраф от 51 до 85 тысяч гривен.

Рекордсмен по кнопкодавству

По словам Круговой, в Раде есть абсолютный рекордсмен по кнопкодавству – Антон Яценко. В целом он голосовал за коллег 130 раз, это подсчитали эксперты движения Чесно.

За один раз он мог нажать по 5 – 6 кнопок. Более того, размещены они были в разных местах под куполом, поэтому депутату приходилось бегать по залу туда-сюда, чтобы успеть проголосовать за всех,

– рассказала ведущая.

"Кстати, это именно тот депутат, который напарил стране свои так называемые "площадки" и годами "рубил бабло" за якобы оценку недвижимости. С завтрашнего дня кнопкодавство уходит в вечность. Жаль, что Украине понадобилось аж 30 лет, чтобы его преодолеть", – подытожила Кругова.