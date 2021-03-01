В Верховной Раде установили сенсорные кнопки, которые должны исключить кнопкодавство. Депутаты будут тестировать нововведения утром 2 марта.

Кроме сенсорных кнопок в парламенте установили дополнительные камеры видеонаблюдения. Об этом сообщил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

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Она (сенсорная кнопка – 24 канал) работает, она прошла проверку. С этой пленарной недели мы уже сможем использовать ее во время заседаний, она соответствует всем нормам. У нас есть официальное заключение, что она может использоваться,

– сказал он.

Важно! За "кнопкодавство" законом предусмотрена уголовная ответственность. Нарушителей будут наказывать штрафами до 85 тысяч гривен.

"Кнопкодавство" VS депутаты