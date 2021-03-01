В Раде сделали невозможным кнопкодавство: когда заработает сенсорная кнопка для депутатов
В Верховной Раде установили сенсорные кнопки, которые должны исключить кнопкодавство. Депутаты будут тестировать нововведения утром 2 марта.
Источник:"РБК-Украина"
Кроме сенсорных кнопок в парламенте установили дополнительные камеры видеонаблюдения. Об этом сообщил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.
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Она (сенсорная кнопка – 24 канал) работает, она прошла проверку. С этой пленарной недели мы уже сможем использовать ее во время заседаний, она соответствует всем нормам. У нас есть официальное заключение, что она может использоваться,
– сказал он.
"Кнопкодавство" VS депутаты
- О сенсорной кнопке в Раде говорилось еще летом 2020, но тогда система не заработала. Кнопки будто реагировали только на тепло, а не сканировали отпечатки пальца.
- В конце 2020 года депутаты повторно инициировали законопроект, согласно которому депутатов за кнопкодавство должны были бы лишать мандата.
- В феврале 2020 года прокуратура впервые открыла дело относительно "кнопкодавства" против нардепа Владислава Поляка.
- Офис генерального прокурора также открыл уголовное дело против народного депутата Андрея Иванчука за "кнопкодавство" в ноябре 2020 года.
- Но были и случаи, когда зафиксированных нарушителей не наказали. О самых громких случаях в 2020 году можно прочитать здесь.
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