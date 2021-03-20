Без масок и соблюдения дистанции: в клубе Одессы "забили" на карантин – возмутительное видео
С 20 марта Одесса попала в красную зону карантина, а больницы уже не первый день работают в режиме нон-стоп. Несмотря на это, в местных ночных клубах аншлаг.
Источник:"Сегодня"
Очевидцы поделились возмутительным видео в соцсетях. На нем видно, как сотни людей стоят вплотную друг к другу. Ни о каких защитных масках и социальной дистанции даже не говорится.
Важно Одесса оказалась в красной зоне карантина: какие там ограничения
Как развлекалась карантинная Одесса
В Одессе люди массово нарушают карантин. Известно, что 19 марта в одном из клубов города состоялся концерт, где люди без дистанции и масок веселились на танцполе.
Заметим, что еще недавно город находился в оранжевой зоне карантина. Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов жаловался, что в больницах осталось 32 свободных места. Однако сейчас в Одессе готовят еще 110 коек с кислородом в 8 городской больнице.
В одном из клубов Одессы "забили" на карантин: смотрите видео
Какая сейчас ситуация в Одесской области
- Согласно данным аппарата СНБО, Одесская область находится на 2 месте по количеству больных COVID-19 в Украине. За минувшие сутки там заболели 1 037 человек. Еще 11 больных, к сожалению, умерли.
- Всего с начала пандемии в Украине коронавирус подхватили 96 844 человека. Из них 1 606 человек умерли, а 81 551 – выздоровели.
К слову, сейчас в красной карантинной зоне находится 6 регионов. Среди них: Киев, Буковина, Закарпатье, Прикарпатье, Житомирская область и Одесская область.
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