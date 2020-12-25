Уходящий год запомнится целым рядом трагических событий. Но несмотря ни на что, как говорится, мы снова поднимались и шли дальше. События 2020 года мы еще долго будем вспоминать, в частности, благодаря громким цитатам – как политиков, имена которых на устах всего мира, так и простых людей, которые навсегда оставили свой отпечаток в нашей памяти.

Ключевые цитаты 2020 года, которые запомнятся еще надолго, собрал для вас 24 канал.

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Набираем и поворачиваем

Уже начало 2020-го показало, что этот год будет очень непростым. Пока украинцы праздновали Рождество, с Ближнего Востока поступило трагическое известие – в Иране разбился самолет "Международных авиалиний Украины".

Слова "набираем и поворачиваем" стали последними для украинских пилотов самолета. Именно это они сказали диспетчеру аэропорта Тегерана, но уже ни набрать, ни повернуть не смогли.

Самолет подбили системы противовоздушной обороны Ирана – то ли из-за халатности, из-за невнимательности, которая привела к ошибке, или, возможно, и умышленно. Но все 176 человек, находившиеся на борту, погибли.

We are free

Эта фраза принадлежит большинству британцев, которые сперва поддержали выход своего государства из Европейского Союза, а затем и праздновали его 31 января, когда тот окончательно состоялся.

Brexit стал первым в истории Европейского Союза выходом из него одного из государств-членов. Он показал, что в Евросоюзе не все так идеально, но и создал ряд проблем и для самой Великобритании.

Так, например, не до конца понятными остаются вопросы международной торговли и визовый режим между Евросоюзом и Британией. Впрочем, подписанное под конец года соглашение о Brexit должно эти вопросы урегулировать. Кроме того, Великобритании угрожают еще и сепаратистские настроения, которые царят среди определенной доли населения Шотландии и Северной Ирландии.

К слову, Президент Украины Владимир Зеленский предложил Евросоюзу взять к себе наше государство вместо Великобритании.



В Великобритании по случаю Brexit устроили празднование / Фото 24 канала

COVID-19 можно считать пандемией

В начале марта стало понятно, что коронавирусная болезнь не обойдет ни одно государство. Глава ВОЗ Тедрос Гебреисус 11 марта заявил, что коронавирус является пандемией.

С этого момента можно вести начало отсчета борьбы европейцев с болезнью. Большинство стран начали закрываться на карантин, который фактически олицетворял собой весь 2020 год.

Казалось бы, привычные нам раньше вещи – путешествия, походы в кино, встречи с друзьями в кафе или даже нормальное обучение в школе и университете – все это вмиг стало настолько далеким.

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Правительство ввело карантин на 3 недели

Одновременно с объявлением пандемии коронавируса Кабинет Министров Украины решил ввести карантин на территории нашего государства.

Едва ли не все украинские СМИ вышли с одинаковым заголовком – "Правительство ввело карантин на 3 недели: с 12 марта до 3 апреля".

Большинство людей тогда осознавали, что тремя неделями тут не обойтись, но мало кто мог спрогнозировать, что все будет именно так – даже под конец 2020 года никто и близко не берется прогнозировать, когда карантин все же закончится.

Украинские СМИ о введении карантина: смотрите фото

I can't breathe

Убийство американца Джорджа Флойда – еще одна история, которая всколыхнула весь мир. Афроамериканец погиб во время жесткого задержания полицией из-за якобы поддельных 20 долларов.

Полицейские душили его, прижимая коленом шею к асфальту, пока сам мужчина постоянно выкрикивал фразу, которая в переводе с английского звучит как "Я не могу дышать".

Впоследствии именно "I can't breathe" стала лозунгом протестов в США и многих других государствах мира, которые призывали бороться с расизмом. После этого многие мировые бренды в своих названиях или названиях своей продукции решили отказаться от слов "Black" или похожих, а борьба с расизмом приобрела новый смысл.

The trampoline is working!

Впрочем, не обошелся 2020 год и без побед для человечества. Так, американская компания SpaceX 30 мая запустила космический корабль Crew Dragon – это первый запуск частной компанией, который доставил астронавтов на Международную космическую станцию.

До этого в течение 9 лет американцев на МКС доставляли россияне, поэтому неудивительно, что основная насмешка по этому поводу пришлась именно на последних.

Когда США вводили санкции против России за агрессию в Крыму и на Донбассе, россияне пригрозили: если под санкции подпадет космическая отрасль, то пусть американцы доставляют астронавтов на МКС с помощью батута.

Эти слова принадлежали главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину. Прошло 6 лет, но Илон Маск все-таки дождался мгновения, чтобы ответить на такую наглость. "Батут сработал",

– заявил генеральный директор SpaceX.

Я могу уйти, но что будет с вами?

Также 2020 год запомнится массовыми протестами – в Кыргызстане, Польше, Армении. Но самыми громкими и, наверное, самыми масштабными были протесты в Беларуси.

Они начались еще в мае, но по-настоящему масштабными стали после президентских выборов 9 августа, когда Александра Лукашенко и его режим обвинили в фальсификации результатов.

Сам диктатор отметился целым рядом эпических фраз вроде "Я могу уйти, но что будет с вами?" или "Лукашенко не держится за власть посиневшими руками".

К слову, все идет к тому, что с массовыми акциями протестов Беларусь войдет и в 2021 год.

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Исторический прорыв, который будет способствовать миру

Эта фраза принадлежит сразу троим людям:

Дональду Трампу – президенту США,

Биньямину Нетаньяху – премьер-министру Израиля,

Моххамеду бин Заиду – президенту Объединенных Арабских Эмиратов.

Именно такими словами начиналось соглашение, под которым эти трое подписались. Оно начало процесс примирения на Ближнем Востоке.

К концу года Израиль и ОАЭ максимально сблизили свои отношения – они дошли даже до согласования безвизового режима, а еще это потянуло за собой нормализацию отношений Израиля с другими арабскими государствами – Бахрейном, Марокко и Суданом.

Şuşa bizimdir!

Эта фраза фактически стала вестником завершения боевых действий за Нагорный Карабах. Шуша стала последним населенным пунктом, который Азербайджан освободил путем боев.

Шуша имеет стратегическое значение, так как расположена по дороге из Армении в Степанакерт – центр Карабаха. Кроме того, это культурная столица Азербайджана, и когда ее освободили, Ильхам Алиев не сдерживал эмоций. "Шуша свободна, Шуша наша", – восклицал президент Азербайджана.

Именно после освобождения этого города Армения согласилась на соглашение о мире на невыгодных для себя условиях. Уже мирным путем Азербайджан вернул территории, которые Армения захватила еще почти 30 лет назад.

Усе може відбуватися швидко та бистро

Именно так и поступили "наперсточники" из Конституционного Суда Украины, отменяя уголовную ответственность за недостоверное декларирование. А этой гениальной фразой отметился впоследствии глава суда Александр Тупицкий.

Такое скандальное решение загнало Украину в конституционный кризис, разобраться с последствиями которого до конца года так и не удалось. Поэтому с ним Украина шагает и в 2021 год.

К слову, кроме конституционного кризиса, такое решение КСУ едва не отвернуло от Украины западных партнеров, в частности финансовые организации. Таким образом Украина даже рисковала под конец года остаться без денег с огромным дефицитом бюджета.

Stop the count

Для США 2020 год запомнится не только пандемией и массовыми протестами на фоне убийства Джорджа Флойда, но и президентскими выборами. По их итогам победу одержал Джозеф Байден.

Между тем пока еще действующий президент Дональд Трамп порадовал сторонников противника своими "предсмертными конвульсиями". Он то призывал прекратить подсчет голосов, то требовал их пересчитать.

Но одно можно сказать точно – с 2021 года у Соединенных Штатов будет новый президент, менее лояльный к России.

STOP THE COUNT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2020

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