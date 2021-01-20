Будущая администрация президента США Джозефа Байдена заинтересована в совместном успехе с Украиной. Так считает экс-министр иностранных дел Павел Климкин.

Будущая администрация заинтересована в борьбе с российской агрессией, ведь у Байдена считают Россию одним из основных источников опасности? сообщает Інтерфакс – Україна.

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Поэтому политик предположил, что следующие 4 года могут стать всплеском улучшения отношений Украины и США. В частности, может произойти постепенный переход к союзничеству и перезагрузка Украины в соответствии со стандартами устойчивой демократии и устойчивого верховенства права.

Это уникальный шанс, поскольку Байден хорошо знает Украину… Главная цель Украины – это построить настоящее доверительное партнерство и заложить основы для будущего союзничества,

– подчеркнул Климкин.

Обратите внимание! Байден официально стал президентом США. 20 января состоялась его инаугурация. Политик принес присягу и произнес речь. Подробнее – читайте по ссылке.

Что думает Климкин о "дорожной карте" отношений с США

Экс-глава МИД отметил, что нет никакого смысла готовить "дорожные карты" к началу переговоров с будущей американской администрацией. По его словам, это идея доверия, а не последовательности шагов.

"Я вместо каких-то вещей относительно дорожной карты просто сказал бы: "Вот в этом наше видение относительно дальнейшего противодействия российской агрессии, вот это наша стратегия, здесь нам нужна ваша помощь и у нас есть политическая воля это сделать". Это на самом деле составляющие, которые бы я дал будущей администрации", – добавил Климкин.

Кроме этого, политик не считает хорошей идеей возвращение должности специального представителя Госдепартамента США по вопросам Украины.

Примут ли участие США в переговорах по Донбассу

Климкин отметил, что, вероятно, обсуждать тему о привлечении США к переговорам по Донбассу начнут через 1-2 месяца.

"Будут ли именно формальные месседжи – это другой вопрос, это будет выбирать новая администрация, в зависимости от своих стратегий. Я считаю, что процесс переговоров с Россией начнется достаточно быстро", – добавил Климкин.

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Что говорит политик об американских санкциях в отношении украинцев

Климкин подчеркнул, что Украине надо было четко заявить позицию тогда, когда эти санкции появились.

Зато сейчас нужны последовательные действия, чтобы российские сети влияния не работали в Украине. По словам дипломата, это один из маркеров нашего будущего взаимодействия.

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