Год назад украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ сбили в небе над Тегераном. За это время Иран до сих пор не выплатил компенсации семьям жертв катастрофы. По мнению экс-главы МИД Украины Павла Климкина, это дело могло бы продвигаться быстрее, если бы Украина работала совместно с Западом.

Как сказал бывший министр иностранных дел, Украина должна работать с Западом, чтобы добиться от Ирана результатов расследования. Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода".

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Климкин о тактике Зеленского

По словам Климкина, первая речь президента Владимира Зеленского имела "в целом правильные и понятные месседжи". Однако потом "начались разговоры о каких-то версиях" авиакатастрофы. Именно это, по мнению Климкина, вызвало непонимание как внутри страны, так и среди западных партнеров, участие в переговорах с Тегераном было ключевым для их успеха.

Я не знаю, кто советовал Владимиру Зеленскому, но для наших партнеров, это большой вопрос – мы являемся надежными, можно ли нам доверять? Я знаю, что у наших партнеров было много вопросов к тому, что говорилось,

– сказал Климкин.

Он убежден, что Канада не поделилась информацией с Украиной о ходе расследования катастрофы самолета из-за недоверия к украинскому руководству.

Как Климкин оценивает деятельность украинского МИД

Экс-глава МИД Украины отметил, что видит переговорный процесс, которым занимается украинское ведомство и прокуратура. Однако политической стратегии, которая бы заставила Иран действовать так, как нужно Украине, Климкин не видит.

Как говорит бывший член правительства, Украина с помощью западных партнеров, таких как Канада и США, на высшем политическом уровне должна была бы "создать волну давления на иранское руководство и максимально построить позицию, где шаги иранского руководства зависели бы от дальнейших стадий политического давления", возможных санкций за уклонение от сотрудничества.

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Отметим, что 30 декабря 2020 года Иран заявил о завершении расследования катастрофы, ставшей смертельной для 176 человек. Только 5 января 2021 года технический отчет передали Украине. Теперь его должна утвердить международная организация гражданской авиации.

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Что известно об авиакатастрофе самолета МАУ / инфографика 24 канала