Мэр Киева Виталий Кличко выиграл судебный иск к телеканалу "1+1". Дело касалось программы народного депутата Александра Дубинского.

Кличко подал иск еще в августе 2019 года, касался он программы "Деньги".

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Что решил суд

Согласно постановлению Подольского районного суда, в программе "была обнародована ложная информация".

Тогда против меня развернули широкую кампанию по дискредитации. И я заявил, что буду защищать свою честь и достоинство в суде. Поэтому и подал иск в суд на канал "1+1", который поливал меня грязью,

– объяснил мэр Киева.

Он уточнил, что о "наступлении на свободу речь здесь не идет".

Как должен поступить канал

Согласно решению суда, "1+1" обязан опровергнуть неправдивую информацию о Кличко. Кроме того, ее необходимо удалить ее со всех информационных ресурсов компании и социальных сетей, связанных с ней.

Справка. "Деньги" – спецпроект социальных расследований телеканала "1+1". Александр Дубинский был ведущим программы с 2014 года, что сделало его популярным.

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