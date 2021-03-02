Кличко выиграл суд у "1+1": иск касался программы Дубинского
Мэр Киева Виталий Кличко выиграл судебный иск к телеканалу "1+1". Дело касалось программы народного депутата Александра Дубинского.
Источник:пресс-служба мера Киева
Кличко подал иск еще в августе 2019 года, касался он программы "Деньги".
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Что решил суд
Согласно постановлению Подольского районного суда, в программе "была обнародована ложная информация".
Тогда против меня развернули широкую кампанию по дискредитации. И я заявил, что буду защищать свою честь и достоинство в суде. Поэтому и подал иск в суд на канал "1+1", который поливал меня грязью,
– объяснил мэр Киева.
Он уточнил, что о "наступлении на свободу речь здесь не идет".
Как должен поступить канал
Согласно решению суда, "1+1" обязан опровергнуть неправдивую информацию о Кличко. Кроме того, ее необходимо удалить ее со всех информационных ресурсов компании и социальных сетей, связанных с ней.
Что известно об Александре Дубинском
- В 2019 году был избран депутатом Верховной Рады от партии "Слуга народа". С тех пор он периодически попадал в разные скандалы.
- 11 января политика внесли в санкционный список США из-за причастности к вмешательству в американские выборы.
- Владимир Зеленский просил, чтобы Дубинский добровольно вышел из фракции. Нардеп не согласился, мол, он ни в чем не виноват.
- Впоследствии "Слуга народа" провела голосование и исключила парламентария из своих рядов.
- На исключение Дубинского могли также повлияли открытые против него уголовные дела. Так, Офис генпрокурора обвинил политика в уклонении от уплаты налогов, а также отмывании денег.
- Депутата планируют лишить должности председателя партийной ячейки Киевской области.
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