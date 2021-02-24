Мэр Киева Виталий Кличко продемонстрировал спикеру парламента Дмитрию Разумкову, как работает система поименного голосования "Рада-4". Ее используют в Киевсовете.

Пока это единственный орган местного самоуправления в Украине, который голосует с помощью "Рада-4". Инновационную систему там установили еще в 2015 году.

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Отметим, что такая система голосования фактически делает невозможным неличное голосование. Глава парламента смог лично проверить, как она работает.

Кнопкодавство в Раде должно уйти в прошлое окончательно. К счастью, в IX созыве оно не имеет системного характера, как это было раньше,

– написал Разумков на своей фейсбук-странице.

И добавил, что даже единичные случаи должны исчезнуть. Именно поэтому власть совершенствует систему голосования и изучает различные механизмы борьбы с кнопкодавством.



Разумков и Кличко в Киевсовете / Фото из фейсбук-страницы мэра Киева

Что известно о "Раде-4"

Депутаты регистрируются с помощью специальной именной карточки.

Для того, чтобы проголосовать, им надо нажать одновременно 2 кнопки.

Удерживать кнопки нужно все время, пока идет голосование.

Справка. Это означает, что депутат не может проголосовать за кого-то, кроме себя. Зато система "Рада-3", которую используют в парламенте, не может этого обеспечить.

"Рада-4" позволяет пользоваться пультами и мониторами, чтобы записаться на выступление или ознакомиться с информацией о проектах решений или повестке дня заседания.