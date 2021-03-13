Ровно 60 лет назад, 13 марта 1961 года, в киевском микрорайоне Куреневка состоялась техногенная катастрофа, унесшая жизни по меньшей мере 145 человек.

В пятницу, 12 марта, Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" представил в Киеве арт-объект авторства украинского художника Олега Шовенка, посвященный памяти жертв Куреневской трагедии. Монумент расположен на том месте, где 60 лет назад прорвало дамбу кирпичных заводов, после чего образовался смертоносный селевой поток, унесший жизни по меньшей мере 145 человек.

В церемонии открытия памятной инсталляции приняли участие мэр Киева Виталий Кличко, первый Президент Украины Леонид Кравчук, первый заместитель министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев, и.о. генерального директора Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр" Роза Тапанова, автор инсталляции Олег Шовенко, кинорежиссер Сергей Лозница и другие.



В Киеве открыли памятную стену жертв Куреневской трагедии / Фото 24 канала

Во вступительном слове Виталий Кличко рассказал о значении сохранения исторической памяти.

"Куреневская трагедия – одна из страниц истории Киева и Украины, о которой надо знать и помнить. Потому что без понимания уроков прошлого ни одна нация не имеет будущего. Мы с вами сегодня в Бабьем Яру. Это место можно назвать символом трагических страниц нашей истории. Мы все помним... И более 100 тысяч расстрелянных невинных жертв нацизма. И жертв советской власти, погибших в результате Куреневской трагедии", – отметил Кличко.



В церемонии открытия принял участие Виталий Кличко / Фото 24 канала

Первый заместитель министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев отметил, что благодаря эффективному сотрудничеству Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр", Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", государственной и местной власти открытие такого монумента стало возможным.

В своей речи Леонид Кравчук отметил значение правдивого освещения событий прошлого.

"Большевистская система замалчивала историю трагедии Бабьего Яра, Чернобыльской трагедии, Куреневской трагедии, замалчивали все. У людей не было права знать об этих событиях. Как человек, переживший очень много, я уверен: ничто не должно быть забыто. Все должно быть оцененным, и правда должна взять вверх... Я хочу поблагодарить мэра, города и всех тех, кто взялся за это великое дело – возрождать память", – отметил Кравчук

По словам и.о. генерального директора Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр" Розы Тапановои, расстрелы в Бабьем Яру и Куреневская трагедия похожи попытками замолчать и стереть из памяти людей эти события со стороны тогдашней власти. В дополнение, исследовательница убеждена в ошибочности официальных данных о количестве жертв трагедии.

Артобъект выполнен из более чем 100 разновидностей кирпича, которые изготавливались на киевских кирпичных заводах в течении последних 200 лет. При производстве кирпича образовывалась пульпа – непригодна к использованию вода. Вверху инсталляции находится аквариум с 600 литрами пульпы, которые понадобились для создания всех кирпичей монумента. По словам автора монумента Олега Шовенка, инсталляция является напоминанием о животворной и разрушительной силе воды, что требует бережного отношения человека.



В Киеве открыли инсталляцию к годовщине Куреневской трагедии / Фото 24 канала

В кирпичную стену вмонтированы монокуляры, в которых изображены кадры из документального проекта "Бабий Яр. Контекст" авторства режиссера Сергея Лозницы. Кинопроект также был создан при поддержке Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр".

По словам Лозницы, разрушительная роль беспамятства – это не только моральная проблема.

"Попытки закопать нежелательную историю в бетон, пульпу, мусор от строительства" новой светлой жизни "заканчиваются катастрофой. У нас, к сожалению, нет другой истории. Надо иметь мужество, смелость и свободу сказать правду о том, что произошло в нашем городе, в нашей стране в те трагические годы", – отметил режиссер.

Памятная инсталляция авторства Олега Шовенка является частью сети объектов в городском пространстве Киева "Погляд у минуле", посвященного трагическим событиям вокруг киевского урочища Бабий Яр. В сентябре прошлого года были открыты первые четыре объекта инсталляции на территории Бабьего Яра, а в январе этого года инсталляция "Взгляд в прошлое. Дерево" появилась возле здания Министерства образования и науки Украины. Участие в открытии монумента принял Президент Украины Владимир Зеленский.



Автором инсталляции является Олег Шовенко / Фото 24 канала

В Понедельника, 13 марта 1961 года, в 08:30 смесь грязи и пульпы прорвали дамбу, построенную для заполнения Бабьего Яра промышленными отходами, которые поступали с Петровских кирпичных заводов. Мощный селевой поток затопил жилые кварталы Куреневки, Подольское трамвайное депо, стадион "Спартак" и окрестности. Техногенная катастрофа, только по официальным советским данным, унесла жизни 145 человек. Некоторые исследователи называют цифры значительно больше, речь может идти о более 1 500 погибших.