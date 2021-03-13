Клали цветы к памятнику Шевченко: в оккупированном Крыму задержали 2 украинцев
В Крыму 10 марта сотрудники ФСБ России задержали двух участников акции ко дню рождения Тараса Шевченко. Она состоялась в Симферополе еще 9 марта.
Источник:"Крим.Реалии"
Вечером 10 марта перестали выходить на связь жительница Алушты Елизавета Павленко и уроженец Кривого Рога Владислав Есипенко. Сотрудники ФСБ задержали их в тот же день на Ангарском перевале.
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Детали задержания участников акции
Елизавета Павленко отвезли домой, где более 8 часов проводили обыск – у нее изъяли технику и личные вещи. В то же время Владислава Есипенко увезли в неизвестном направлении.
По состоянию на утро 12 марта стало известно, что Есипенко находится в изоляторе временного содержания в Симферополе. Жена мужа сообщила, что ему инкриминируют статью Уголовного кодекса России относительно "незаконного изготовления, переделывания или ремонта огнестрельного оружия или боеприпасов".
Есипенко избрали меру пресечения в виде ареста до 11 мая, информацию жене сообщил адвокат Эмиль Курбединов. Пока официальной информации на сайтах российских силовых структур относительно соответствующего дела – нет.
Почтение памяти Шевченко в Крыму: главное
- 9 марта жители Севастополя приносили к памятнику Тарасу Шевченко букеты цветов в сине-желтых цветах.
- Так жители временно оккупированного города чествовали 207 годовщину со дня рождения украинского писателя.
- Среди людей, которые возлагали цветы, были активисты Украинского национально-культурного общества Севастополя.
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