В Крыму 10 марта сотрудники ФСБ России задержали двух участников акции ко дню рождения Тараса Шевченко. Она состоялась в Симферополе еще 9 марта.

Вечером 10 марта перестали выходить на связь жительница Алушты Елизавета Павленко и уроженец Кривого Рога Владислав Есипенко. Сотрудники ФСБ задержали их в тот же день на Ангарском перевале.

К теме Йо* твою мать, – так называемая Министер культуры оккупированного Крыма феерично ворвалась на совещание

Детали задержания участников акции

Елизавета Павленко отвезли домой, где более 8 часов проводили обыск – у нее изъяли технику и личные вещи. В то же время Владислава Есипенко увезли в неизвестном направлении.

По состоянию на утро 12 марта стало известно, что Есипенко находится в изоляторе временного содержания в Симферополе. Жена мужа сообщила, что ему инкриминируют статью Уголовного кодекса России относительно "незаконного изготовления, переделывания или ремонта огнестрельного оружия или боеприпасов".

Обратите внимание! Санкция соответствующей статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Есипенко избрали меру пресечения в виде ареста до 11 мая, информацию жене сообщил адвокат Эмиль Курбединов. Пока официальной информации на сайтах российских силовых структур относительно соответствующего дела – нет.

Почтение памяти Шевченко в Крыму: главное