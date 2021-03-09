У київському СІЗО засуджені сплять по черзі та живуть в антисанітарії
Офіс омбудсмена здійснив повторний моніторинг Київського слідчого ізолятора. Працівники відомства виявили безліч порушень законодавства щодо поводження із засудженими та взятими під варту.
Источник:Офіс омбудсмена
Що відбувається у СІЗО
Люди у СІЗО сплять по черзі або на підлозі. Все тому, що в камерах бракує спальних місць.
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- Камери не забезпечені належним штучним освітленням.
- На вікнах забагато ґрат.
- Стіни камер вологі та вкриті грибком.
- У камерах немає вентиляції, а ув'язнення курять. Через це немає доступу до свіжого повітря.
- Бокси збірного відділення не опалюють.
Не дозволяють спілкуватися з рідними
Адміністрація СІЗО порушує права засуджених на контакти із зовнішнім світом. Зокрема арештованим не дозволять здійснювати телефонні дзвінки. Також заборонили дзвонити й тим, хто відбуває довічне покарання. Згідно з законом, вони можуть дзвонити у вихідні та святкові дні.
Працівники Офісу омбудсмена також виявили численні факти безоплатної праці засуджених. Люди виконували ремонтні роботи та функції з господарського обслуговування СІЗО.
За результатом моніторингового візиту СІЗО відомство спрямує відповідний лист у Міністерство юстиції. У ньому вкажуть виявлені порушень прав в'язнів та нададуть рекомендацій щодо їх усунення.
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