Будет гарантировать лжеученому большую зарплату: для чего Киве степень кандидата наук
Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива захотел стать кандидатом наук. Сейчас он готовится к защите диссертации.
Источник:24 канал
Не понятно, когда это историческое событие произойдет. Потому что кто-то пишет, что Кива уже кандидат, а кто-то – что он только готовится. Об этом в блоге "Подгорает" рассказала Екатерина Соляр.
Полный текст блога читайте здесь Илья Кива хочет стать кандидатом наук: что это даст депутату от ОПЗЖ
Гарантирует ученому более высокую зарплату
По ее словам, наличие степени кандидата наук, среди прочего, гарантирует ученому доплаты к зарплатам на государственных и педагогических должностях.
Надеюсь, что уже в 2022 году нардепа Илью Киву будут номинировать на Нобелевскую премию в области: Николаевской, Одесской или Полтавской, там, где яма, неважно,
– сказала Соляр.
Она отметила, что главную проблему современного образования достаточно точно описал советник главы Офиса Президента, бывший министр экономики и глава Киевской бизнес-школы Тимофей Милованов.
Он сказал: "Вопрос не в академической добродетели, а в отсутствии науки. Потому что, если мы академически добродетельно будем списывать, но правильно цитировать, это не решит нашу проблему образования".
Благодаря таким персонажам как Кива, отметила журналистка, наука в Украине с каждым днем все больше превращается в бездумное списывание того, что уже было когда-то написано.
Путь "ученого" Ильи Кивы: смотрите видео
Что известно о диссертации Ильи Кивы: коротко
- На официальном сайте Министерства образования и науки Украины опубликовали информацию, что Илья Кива собирается защищать диссертацию под названием "Механизм влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)".
- Политик подтвердил соответствующую информацию и заявил, что "всю жизнь учится и занимается самовоспитанием".
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