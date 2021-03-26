Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива захотел стать кандидатом наук. Сейчас он готовится к защите диссертации.

Не понятно, когда это историческое событие произойдет. Потому что кто-то пишет, что Кива уже кандидат, а кто-то – что он только готовится. Об этом в блоге "Подгорает" рассказала Екатерина Соляр.

Полный текст блога читайте здесь Илья Кива хочет стать кандидатом наук: что это даст депутату от ОПЗЖ

Гарантирует ученому более высокую зарплату

По ее словам, наличие степени кандидата наук, среди прочего, гарантирует ученому доплаты к зарплатам на государственных и педагогических должностях.

Надеюсь, что уже в 2022 году нардепа Илью Киву будут номинировать на Нобелевскую премию в области: Николаевской, Одесской или Полтавской, там, где яма, неважно,

– сказала Соляр.

Она отметила, что главную проблему современного образования достаточно точно описал советник главы Офиса Президента, бывший министр экономики и глава Киевской бизнес-школы Тимофей Милованов.

Он сказал: "Вопрос не в академической добродетели, а в отсутствии науки. Потому что, если мы академически добродетельно будем списывать, но правильно цитировать, это не решит нашу проблему образования".

Благодаря таким персонажам как Кива, отметила журналистка, наука в Украине с каждым днем ​​все больше превращается в бездумное списывание того, что уже было когда-то написано.

Путь "ученого" Ильи Кивы: смотрите видео

Что известно о диссертации Ильи Кивы: коротко