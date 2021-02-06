Похоже, одиозному нардепу от ОПЗЖ Илье Киве опять не с кем было провести вечер. И он взялся за старые пикантные дела, а именно за поиск временной (на один вечер) спутницы жизни из эксорта.

В сети опубликовали соответствующее фото. В подписи к сообщению говорится, что инцидент произошел во время заседания Верховной Рады. Когда именно – неизвестно.

Предыдущий похожий инцидент с участием политика Кива в Раде переписывался с какой-то "Блядинской" на неоднозначную тему: фото

Кива в который раз искал эскортницу: что известно

На кадрах видно не самого Киву, а, вероятно, его руку (в последнее время Кива появлялся на заседаниях Рады в белой рубашке – 24 канал). И он что-то ищет в телефоне на странице с девушкой.

Дайте инстаграм эскортницы в телеграм,

– говорится под фото вышеупомянутой девушки (предположительно, это написал сам Кива).



Как Кива в Верховной Раде искал эскортницу / Фото телеграм-канала "Карточный Офис"

Заметим! Кива не впервые в Раде занимается вовсе не законотворчеством. Кроме вышеупомянутых переписок, нардеп в декабре 2019 года смотрел в стенах парламента пикантное видео. А чуть раньше Киву заметили за довольно странным занятием.

Чем успел отличиться Кива в 2021 году

В начале года политик записал видео, где послал на**й тех украинцев, которые не поддерживают декоммунизацию. Весь свой спич он приправил щепоткой нецензурной лексики.

Уже в начале февраля Кива обиделся на пародию "Квартала", в которой его назвали "собакой Медведчика". На это он заявил, что юмористам "надо дать под ж*пу".

5 числа представитель ОПЗЖ назвал журналистов Даниила Мокрика и Дениса Бигуса "пи***сами". Кроме того, он посоветовал им засунуть доказательства и справки от СБУ "в ср**у".

Более того, в тот же день чуть не устроил драку в Раде. Так его взбесили слова нардепа от "Голоса" Романа Лозинского, что журналистов заблокированных "112 Украина", NewsOne и ZIK следует не пускать и в стены парламента. Также парламентарий подчеркнул, что "рашизм не пройдет".

Психопатическая личность: кто такой Илья Кива и что он себе позволяет – читайте в материале 24 канала.