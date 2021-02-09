Бл*дь, ну и что, – Кива эмоционально высказался о судимости бывшей секретарши
Скандальный депутат от ОПЗЖ Илья Кива прокомментировал информацию о судимости своей бывшей секретарши Дячун. Накануне она стала заместителем главы Полтавского райсовета.
Источник:фейсбук Ильи Кивы
Кива резко и с бранью высказался на эту тему, соответствующее видео появилось у него на фейсбук-странице. Однако через некоторое время политик его удалил.
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Народный депутат возмутился реакцией общества на прошлое Дячун. Чтобы защитить ее, он заявил, что, мол, много украинских чиновников были судимы.
Ну и что? Так, бл*дь, недавно президент Украины имел 2 судимости! Генпрокурор имел судимость! Руководители фракции имели судимости. Или никто в жизни не делал ошибок?,
– отметил Кива.
И подчеркнул, что у него как руководителя к бывшей секретарши не было никаких нареканий. Мол, именно поэтому он и предложил ей баллотироваться в депутаты районного совета.
"Я счастлив, что у девочки все получается. Вот и все. А все вот эти *баные грязные рты – за своими жизнями смотрите", – эмоционально высказался Кива.
Что известно о судимости Дячун
Информация издание "Полтавщина"
- Бывшую секретаршу Кивы признали виновной в краже смартфона iPhone 6 Plus из магазина Та – Da в июле 2019 года.
- Она включила гаджет дома и сразу получила звонок от правоохранителей – телефон попросили вернуть.
- Свою вину в суде Дячун не возражала и раскаялась. В качестве наказания ей пришлось заплатить 850-гривневый штраф.
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