Скандальный депутат от ОПЗЖ Илья Кива прокомментировал информацию о судимости своей бывшей секретарши Дячун. Накануне она стала заместителем главы Полтавского райсовета.

Кива резко и с бранью высказался на эту тему, соответствующее видео появилось у него на фейсбук-странице. Однако через некоторое время политик его удалил.

К теме Украла iPhone и стала депутатом: бывшая секретарша Кивы получила высокую должность

Народный депутат возмутился реакцией общества на прошлое Дячун. Чтобы защитить ее, он заявил, что, мол, много украинских чиновников были судимы.

Ну и что? Так, бл*дь, недавно президент Украины имел 2 судимости! Генпрокурор имел судимость! Руководители фракции имели судимости. Или никто в жизни не делал ошибок?,

– отметил Кива.

И подчеркнул, что у него как руководителя к бывшей секретарши не было никаких нареканий. Мол, именно поэтому он и предложил ей баллотироваться в депутаты районного совета.

"Я счастлив, что у девочки все получается. Вот и все. А все вот эти *баные грязные рты – за своими жизнями смотрите", – эмоционально высказался Кива.

Что известно о судимости Дячун

Информация издание "Полтавщина"