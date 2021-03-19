Китаю выгоден переворот в Мьянме, – Печий о реакции мира на захват власти
Мьянма стала ярким примером того, к чему могут привести полумеры в изменениях государства. Именно поэтому мировое сообщество сегодня выражает обеспокоенность и делает то, что может по закону.
Источник:24 канал
В то же время Китай не остается в стороне. Такое мнение высказал Алексей Печий в своем блоге "Теории заговора".
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Реакция КНР
В Китайской народной республике госпереворот в Мьянме назвали "масштабной перестановкой в кабинете министров". Журналист отметил, что придраться к их словам можно с этической точки зрения, а вот по закону они правы.
По его словам, казалось бы, в демократической Мьянме, военные могут взять власть в свои руки, как минимум на год и никакая Аун Сан СУ Чжи (лидер правящей партии, по совместительству занимающий пост государственного советника – 24 канал) даже не пыталась это изменить.
Китаю выгоден переворот в Мьянме, ведь страна под управлением военных больше не будет стремиться к Западу,
– считает Печий.
Доказательством тому, как он подчеркнул, может быть длительная встреча главнокомандующего Вооруженными силами Мьянмы и главы МИД Китая.
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Реакция Запада
Печий также добавил, что Запад, конечно, пытается как-то изменить ситуацию в Мьянме и остановить там насилие и убийства протестующих. Он напомнил, что США уже ввели санкции против всех причастных к перевороту и заблокировали около миллиарда долларов, которые принадлежат военным.
"Но в то же время военные пользуются всеми благами, которые Запад 10 лет вливал в демократизацию Мьянмы. Как оказалось – зря", – подытожил Печий.
Смотрите полностью видеоблог "Теории заговора" на 24 канале: видео
Военный переворот в Мьянме: основное
- Произошел 1 февраля – военные заявили, что считают выборы, которые прошли в ноябре 2020 года, сфальсифицированными.
- Солдаты задержали президента Вин Мьина и госсоветника Аун Сан Су Чжи. А власть перешла к вице-президенту Мьин Шве.
- В стране на целый год ввели режим чрезвычайного положения.
- Кроме того, военные заявили о планах назначить выборы в Мьянме через год.
- По всей Мьянме возникли проблемы со связью.
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