Мьянма стала ярким примером того, к чему могут привести полумеры в изменениях государства. Именно поэтому мировое сообщество сегодня выражает обеспокоенность и делает то, что может по закону.

В то же время Китай не остается в стороне. Такое мнение высказал Алексей Печий в своем блоге "Теории заговора".

Читайте полностью Резня в Мьянме: кто помог военным захватить власть

Реакция КНР

В Китайской народной республике госпереворот в Мьянме назвали "масштабной перестановкой в кабинете министров". Журналист отметил, что придраться к их словам можно с этической точки зрения, а вот по закону они правы.

По его словам, казалось бы, в демократической Мьянме, военные могут взять власть в свои руки, как минимум на год и никакая Аун Сан СУ Чжи (лидер правящей партии, по совместительству занимающий пост государственного советника – 24 канал) даже не пыталась это изменить.

Китаю выгоден переворот в Мьянме, ведь страна под управлением военных больше не будет стремиться к Западу,

– считает Печий.

Доказательством тому, как он подчеркнул, может быть длительная встреча главнокомандующего Вооруженными силами Мьянмы и главы МИД Китая.

Читайте также Байден пригрозил санкциями из-за переворота в Мьянме: реакция мировых лидеров и ООН

Реакция Запада

Печий также добавил, что Запад, конечно, пытается как-то изменить ситуацию в Мьянме и остановить там насилие и убийства протестующих. Он напомнил, что США уже ввели санкции против всех причастных к перевороту и заблокировали около миллиарда долларов, которые принадлежат военным.

"Но в то же время военные пользуются всеми благами, которые Запад 10 лет вливал в демократизацию Мьянмы. Как оказалось – зря", – подытожил Печий.

Смотрите полностью видеоблог "Теории заговора" на 24 канале: видео

Военный переворот в Мьянме: основное