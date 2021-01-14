Китайско-вьетнамская война вошла в историю, как первый вооруженный конфликт между двумя социалистическими государствами. Несмотря на то, что противостояние длилось меньше месяца, обе страны понесли большие потери.

И каждая из них до сих пор придерживается собственной версии о зарождении конфликта и хода событий. Об этом – в программе "Одна история" на 24 канале.

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Обострение конфликта

Конфликт между коммунистическими Китайской Народной Республикой и Социалистической Республикой Вьетнам начал обостряться еще с конца 1960 годов. Незадолго до этого, в связи с политикой Никиты Хрущева, глава КНР Мао Цзэдун разорвал дипломатические отношения с СССР.

В то же время Вьетнам наоборот поддерживал союзные отношения с Советским Союзом, а в 1978 году между странами даже был подписан Договор о дружбе и сотрудничестве.

Такое развитие событий усиливало опасения Китая о возможности оказаться между двумя фронтами.

Обострение ситуации произошло после захвата вьетнамскими войсками столицы Кампучии, современного Королевства Камбоджа, Пномпень. К тому времени в ней правило правительство националистического партизанского коммунистического движения Красных кхмеров, которые поддерживали политику КНР. Лидером Красных кхмеров был революционер и диктатор Пол Пот.



Диктатор Пол Пот / Фото AFP

После свержения в Кампучии его правительства, руководители КНР отправились с официальным визитом в США. Там они заявили о необходимости борьбы с советским гегемонизмом и окрестили Вьетнам "Кубой Востока".

Начало войны

9 февраля 1979 года Центральный комитет Коммунистической партии Китая принял решение о начале боевых действий.

У вьетнамской границы сосредоточили 44 дивизии общей численностью 600 тысяч человек. На территорию вражеского государства удалось попасть только 250 тысячам.

По другую сторону им противостояли 100 тысяч человек из вьетнамских пограничных войск и народного ополчения.

Первые военные действия начались 17 февраля 1979 года.

Народно-освободительная армия Китая заняла опорные пункты первой линии обороны. Через 2 дня им удалось захватить город Лаокай. К началу марта китайские солдаты взяли под свой контроль города Каобанг и Лангшон. В других направлениях вьетнамцы успешно отражали наступления.

Боевые действия велись только на суше, что было на руку вьетнамским войскам. Они разделились по хорошо им знакомой горной и лесистой пограничной местности и наносили по врагу точечные удары.



Боевые действия велись только на суше / Фото WAS

Мобилизация и конец войны

5 марта во Вьетнаме объявили всеобщую мобилизацию. После этого руководство КНР прекратило наступление и начало выводить свои войска. Окончательно боевые действия прекратились 16 марта.

Цель

Вьетнамские власти считали, что с помощью вооруженного противостояния Китай хотел нанести их государству максимальных потерь и подорвать обороноспособность. А также спровоцировать вывод основных оборонных сил Вьетнама с Кампучии и ослабить их влияние на этой территории.

Китай же приводил ряд других причин для начала войны. Кроме свержения дружественного к Китаю режима Красных кхмеров, конфликт вызвали кровопролитные провокации вьетнамцев вблизи китайско-вьетнамской границы. Начиная с 1974 года Вьетнам оккупировал несколько китайских островов и начал предъявлять претензии на часть их акватории. Следующим шагом к обострению конфликта было вытеснение этнических китайцев с территории Вьетнама.

Справка. Людей заставляли отказываться от гражданства КНР, в результате чего сотни тысяч людей, спасая жизнь, были вынуждены покинуть свои дома. Согласно официальным данным Китая, в 1978 из Вьетнама выгнали 28 миллионов человек.

Кроме того, ежегодно фиксировались вооруженные провокации вблизи общей границы. Так, с августа 1978 по февраль 1979 года убили более 300 китайских пограничников и местных жителей.



Война между КНР и Вьетнамом / Фото из открытых источников

Министерство иностранных дел Китайской Народной Республики в начале 1979 года трижды выдвигало требования прекратить провокации, однако правительство Вьетнама каждый раз их игнорировало. Именно эти действия, согласно позиции Китая, и стали поводом для начала вооруженного противостояния.

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Некоторые исследователи считают, что настоящей причиной для развязывания войны была проверка Китаем Советского Союза. Этой попыткой правительство КНР лишь хотело убедиться, что СССР ослаб. Так они убедились, могут ли другие страны безнаказанно напасть на их близкого союзника.

Справка. Единых данных о количестве погибших во время этой кратковременной войны нет. Согласно сведениям США вьетнамская сторона потеряла 30 тысяч военнослужащих, китайская – 26 тысяч. Каждая из стран в свою очередь заявляет о значительно больших потерях.

После официального окончания войны вооруженные противостояния на китайско-вьетнамской границе не прекратились. Отношения между государствами были напряженными еще почти в течение следующих 10 лет. Последнее известное столкновение между странами произошло в марте 1988 года.